Глава латвийского МИД заявил, что товарооборот с РФ постоянно растёт

Если мы хотим эффективно бороться с коррупцией, делать нормальный бизнес, то заниматься этим мы должны как часть Запада, по правилам Запада, не притворяться теми, кем мы не являемся и не говорить громко о том, что всё разрушено. Ничего не разрушено. Просто меняются концепции, меняется ситуация

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опроверг сообщения о разрушенных экономических связях с Россией, заявив, что товарооборот между странами растет 3 года подряд. Его слова приводит сайт Латвийского радио.Ринкевич отметил, что геополитическая ситуация действительно объективно меняется, однако это обстоятельство не говорит о том, что «здесь что-то разрушено».По словам министра, когда он слышит такую ложь о разорванных с 2014 года экономических связях, то смотрит статистику, которая утверждает обратное: последние 3 года товарооборот с Россией растет на 8 процентов в год. Кроме того, в Латвию возвращаются российские туристы.При этом Ринкевич заявил, что Латвия больше не является мостом между Россией и Западом.– сказал глава МИД.Он также сообщил, что запрет на въезд для некоторых представителей российского шоу-бизнеса остается в силе.Министр уточнил, что черный список артистов пересматривается в МИДе каждые 3 года, следующий пересмотр будет в конце текущего года. Что касается таких фигурантов из России как Олег Газманов и Валерия, то по ним изменений к настоящему времени нет.