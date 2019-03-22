СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова

По замыслу кураторов из России взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась еще об одном предотвращенном террористическом акте, которое якобы готовили российские спецслужбы. На этот раз украинские оперативники предотвратили взрыв в метро Харькова. Об этом сообщается на сайте СБУ.Согласно сообщению пресс-службы СБУ, для совершения теракта в харьковском метро российскими спецслужбами якобы завербовали жителя города, который должен был заложить на одной из станций метро взрывное устройство. Для этого подозреваемому сотрудники спецслужб РФ якобы передали тротил весом 600 грамм, инструкцию и 15 тысяч долларов. Остальные части бомбы (гвозди, шурупы, болты и гайки) мужчина купил уже в Харькове.- заявили в СБУ, добавив, что взрывное устройство было заменено муляжом, взрыв был предупрежден, а злоумышленник был задержан.Необходимо отметить, что данное заявление СБУ с обвинением российских спецслужб в якобы подготовке терактов на Украине далеко не первое. Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил ФСБ в подготовке терактов в "городах Украины", а также на территории России для дестабилизации обстановки и подготовки нападения на Украину. Также СБУ обвинила Россию к причастности к организации протестов во Франции, хакерских атаках на США и Европу, вмешательстве во все прошедшие выборы, вербовке жен украинских офицеров, скрытой федерализации Украины и т.д. и т.л.