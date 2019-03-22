Чубайс: все затраты на создание «Роснано» возвращены государству

То есть, все затраты государства на создание "Роснано" возвращены. То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться

Перечисленные с 2007 года в бюджет компанией «Роснано» налоги, полностью покрыли все затраты государства на ее создание, приводит ТАСС заявление председателя правления предприятия Анатолия Чубайса.По словам Чубайса, если просуммировать все заплаченные компанией налоги, начиная с 2007 года, то получится цифра в 132,4 млрд. рублей.– заявил он.Глава компании сообщил, что затраты на предприятия по НИОКР на конец 2018 года составили 42,5 млрд. рублей. Причем создаваемые предприятия являются высоконаукоемкими. А указанная сумма – это 50% годового финансирования РАН. «И это только начало», – добавил он.Он также отметил, что в 2018 году «объем экспорта портфельных компаний "Роснано"» составил 68 млрд. рублей. Компания видит динамику и абсолютно уверена, что в ближайшие годы рост будет продолжаться.Напомним, в 2007 году была учреждена Госкорпорация «Российская корпорация нанотехнологий». В результате реорганизации, прошедшей в 2011 году, образованы АО «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). В 203 году прошла еще одна реорганизация: направленная на разделение функций владения и управления активами компании. В результате появилось ООО «Управляющая компания "Роснано"» (УК «Роснано»).Председателем правления УК «Роснано» и ФИОП является Анатолий Чубайс.В настоящее время Группа «Роснано», являясь частью системы институтов инновационного развития, вкладывает средства в российские высокотехнологичные компании, «прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале» для увеличения объемов производства и продаж.На сайте компании указано, что миссия группы «Роснано» заключается в «содействии реализации государственной политики, имеющей целью вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий».