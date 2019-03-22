ОБСЕ не досчиталась на местах хранения свыше 80 танков ВСУ

Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук назвал число погибших за период так называемого весеннего перемирия с украинской стороны. Напомним, что весеннее перемирие было объявлено накануне наступления Международного женского дня.По словам Марчука, с 8 марта текущего года погибшими украинские силовики потеряли пять человек, ещё 15 военнослужащих получили ранения.При этом общее число погибших украинских военнослужащих, если верить оценкам официального Киева, с 2014 года составило 2955 человек. Если боевые действия продолжатся и после президентских выборов на Украине, то цифры официальных потерь перевалят за 3 тысячи уже к лету.Здесь нужно отметить, что, по данным ООН, общие потери в результате конфликта на Донбассе оцениваются почти в 12 тысяч человек. При этом, по заявлениям представителей командования нацбатов, в двух котлах (под Иловайском и Дебальцево) украинские силовики потеряли не менее 2,5 тысяч человек только убитыми, а потому данные Киева выглядят явным преуменьшением реальных потерь.Тем временем, в ДНР представили информацию о нарушении Киевом обязательств по хранению тяжёлой техники в специально отведённых местах. Заявлено, что мониторинговая миссия ОБСЕтрёх танков Т-72, 81 танка Т-64 (в общей сложности на местах хранения нет 84 танков, которые ранее были отмечены в списке, предъявленном ОБСЕ), 20 РСЗО «Град», двадцати самоходных гаубиц «Гвоздика», 18 самоходных гаубиц «Акация», 56 гаубиц «Гиацинт-Б» и десятков других видов вооружения.В этой связи возникает вопрос: где все эти вооружения? Ответ на самом деле прост: командование ВСУ давно рассредоточило бронетехнику, гаубицы и самоходки вдоль линия соприкосновения, при этом не уставая заявлять, что соглашения «Минск-2» нарушают исключительно в ДНР и ЛНР. Одна из ударных группировок, оснащённых бронетехникой, размещена на южном направлении - восточнее Мариуполя. Несколько других - в районе Авдеевки и Станицы Луганская.А той же мониторинговой группе ОБСЕ, которая не досчиталась большого числа украинских вооружений на спецстоянках и в ангарах, нужно напомнить, что несколько танков ВСУ их коллеги ранее почему-то проигнорировали, когда те находились в жилых кварталах Авдеевки, подготовленные к бою. Никакой ответственности за то, что использует гражданских людей в качестве живого щита при осуществлении обстрелов сопредельной территории, командование ВСУ не понесло.