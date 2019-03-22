Вьетнам продолжает серийный выпуск копии советского пистолета ТТ
Социалистическая республика Вьетнам остается одной из стран, до сих пор серийно выпускающих копию советского пистолета "Тульский Токарев" (ТТ). Производство развернуто на оружейном заводе Z111 министерства обороны Вьетнама, передает блог bmpd.
В производственных цехах предприятия производят пистолет K-14-VN, который представляет собой копию китайского Тип 54, в свою очередь являющегося копией советского пистолета Токарева. От ТТ пистолет K14-VN отличается удлиненным стволом и магазином с двухрядным расположением патронов. Магазин вмещает 13 патронов с выходом одного патрона при их двухрядном расположении.
Пистолет K14-VN использует автоматику с коротким ходом ствола и его жестким запиранием путем перекоса казенной части. Запирание и отпирание происходит при помощи качающейся серьги, связывающей казенную часть ствола с рамкой оружия. Ударно-спусковой механизм курковый, несамовзводный (одинарного действия). Единственным предохранительным элементом в УСМ является наличие полувзвода курка. Пистолет выполнен целиком из стали, щечки рукоятки деревянные или пластиковые.
На левой стороне рамы расположен рычаг затворной задержки, на правой стороне размещена разрезная пружина затворной задержки, фиксирующая ее, и использующаяся для разборки оружия. Прицельные приспособления состоят из нерегулируемой мушки, выполненной как часть затвора-кожуха и целика, закрепленного в пазе типа «ласточкин хвост» с возможностью внесения боковых поправок. Угол наклона рукоятки составляет 102°. Защелка магазина, находящаяся в основании спусковой скобы, с левой стороны рамы.
Пистолет стоит на вооружении вьетнамской армии и подразделений полиции.
В производственных цехах предприятия производят пистолет K-14-VN, который представляет собой копию китайского Тип 54, в свою очередь являющегося копией советского пистолета Токарева. От ТТ пистолет K14-VN отличается удлиненным стволом и магазином с двухрядным расположением патронов. Магазин вмещает 13 патронов с выходом одного патрона при их двухрядном расположении.
Пистолет K14-VN использует автоматику с коротким ходом ствола и его жестким запиранием путем перекоса казенной части. Запирание и отпирание происходит при помощи качающейся серьги, связывающей казенную часть ствола с рамкой оружия. Ударно-спусковой механизм курковый, несамовзводный (одинарного действия). Единственным предохранительным элементом в УСМ является наличие полувзвода курка. Пистолет выполнен целиком из стали, щечки рукоятки деревянные или пластиковые.
На левой стороне рамы расположен рычаг затворной задержки, на правой стороне размещена разрезная пружина затворной задержки, фиксирующая ее, и использующаяся для разборки оружия. Прицельные приспособления состоят из нерегулируемой мушки, выполненной как часть затвора-кожуха и целика, закрепленного в пазе типа «ласточкин хвост» с возможностью внесения боковых поправок. Угол наклона рукоятки составляет 102°. Защелка магазина, находящаяся в основании спусковой скобы, с левой стороны рамы.
Пистолет стоит на вооружении вьетнамской армии и подразделений полиции.
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