СМИ: аль-Багдади покрасил бороду и пытается сбежать из Сирии

Аль-Багдади не в Багузе. Он приезжал туда несколько раз до начала штурма, но сейчас его там нет. Он находится в другом регионе Сирии

Главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и предпринял несколько попыток сбежать из Сирии в Ирак, пишет газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских спецслужбах.По словам источника газеты, на территории «последнего оплота» террористов в Багузе (Сирия) аль-Багдади нет.Накануне курды сообщили, что полностью освободили Багуз – последний клочок территории, удерживаемый боевиками на юго-востоке Сирии. Однако позже представитель штаба западной коалиции опроверг эту информацию, уточнив, что бои в районе Багуза еще продолжаются.– сказал источник.Он сообщил, что террорист номер один несколько раз пытался бежать в Ирак, однако всякий раз от этих планов приходилось отказываться из-за тщательной охраны границы иракскими силами народного ополчения и контроля приграничной зоны авиацией западной коалиции.Собеседник рассказал также, что аль-Багдади отказался от сопровождения автоколонн и перемещается сегодня преимущественно в гражданских машинах или такси. Его охранники теперь одеты в афганскую одежду, «отличающуюся от униформы ИГ», уточнил он.Террорист изменил внешность: бороду перекрасил в рыжий цвет и укоротил. Кроме того, он сильно потолстел – сказался малоподвижный образ жизни, который ему пришлось вести на протяжении последних двух лет, добавил источник.Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о ликвидации аль-Багдади, однако ни разу не были подтверждены. Одно из последних сообщений было опубликовано в августе прошлого года. В нем говорилось, что террорист прикован к постели после тяжелого ранения, и теперь фактически не управляет своим «государством».