Новости

СМИ: аль-Багдади покрасил бороду и пытается сбежать из Сирии

18
Главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и предпринял несколько попыток сбежать из Сирии в Ирак, пишет газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских спецслужбах.




По словам источника газеты, на территории «последнего оплота» террористов в Багузе (Сирия) аль-Багдади нет.

Накануне курды сообщили, что полностью освободили Багуз – последний клочок территории, удерживаемый боевиками на юго-востоке Сирии. Однако позже представитель штаба западной коалиции опроверг эту информацию, уточнив, что бои в районе Багуза еще продолжаются.

Аль-Багдади не в Багузе. Он приезжал туда несколько раз до начала штурма, но сейчас его там нет. Он находится в другом регионе Сирии


– сказал источник.

Он сообщил, что террорист номер один несколько раз пытался бежать в Ирак, однако всякий раз от этих планов приходилось отказываться из-за тщательной охраны границы иракскими силами народного ополчения и контроля приграничной зоны авиацией западной коалиции.

Собеседник рассказал также, что аль-Багдади отказался от сопровождения автоколонн и перемещается сегодня преимущественно в гражданских машинах или такси. Его охранники теперь одеты в афганскую одежду, «отличающуюся от униформы ИГ», уточнил он.

Террорист изменил внешность: бороду перекрасил в рыжий цвет и укоротил. Кроме того, он сильно потолстел – сказался малоподвижный образ жизни, который ему пришлось вести на протяжении последних двух лет, добавил источник.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о ликвидации аль-Багдади, однако ни разу не были подтверждены. Одно из последних сообщений было опубликовано в августе прошлого года. В нем говорилось, что террорист прикован к постели после тяжелого ранения, и теперь фактически не управляет своим «государством».
Использованы фотографии:
https://www.tvc.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 17 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти