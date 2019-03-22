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В Киеве назвали условия допуска представителей ОБСЕ в тюрьмы к россиянам

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Украинские власти допустят координатора ОБСЕ Тони Фриша вместе с другими представителями организации к россиянам и ополченцам, находящимся в местах лишения свободы, только после того, как Фриш посетит в российских тюрьмах украинцев, приводит телеканал Прямой заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.




Только если Фриш посетит российские тюрьмы и посетит там Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко и Романа Сущенко, он сможет увидеть россиян, осужденных на Украине


– сказала Геращенко.

Она также сообщила, что в воскресенье с утра будет открыт контрольный пункт въезда выезда «Золотое» на линии соприкосновения между ЛНР и подконтрольной Киеву территории. Ранее о необходимости такого пункта заявляли наблюдатели ОБСЕ. Они указали, что транспортная и экономическая блокада ЛНР, где имеется лишь пешеходный пункт, ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

Однако в Луганске это одностороннее решение Киева сочли провокацией.

Любые попытки Киева в одностороннем порядке открыть пункт пропуска в Золотом будут расценены как провокация


– завила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Напомним, в украинских тюрьмах сегодня содержатся около 400 граждан России. Однако достоверной эту информацию считать нельзя, поскольку Киев не всегда уведомляет Москву о задержании россиян.

Как сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов, опросы обеспечения консульского доступа к арестованным и осужденным «обсуждаются как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека».
Использованы фотографии:
https://www.unian.net
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