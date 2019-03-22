В Киеве назвали условия допуска представителей ОБСЕ в тюрьмы к россиянам

Только если Фриш посетит российские тюрьмы и посетит там Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко и Романа Сущенко, он сможет увидеть россиян, осужденных на Украине

Любые попытки Киева в одностороннем порядке открыть пункт пропуска в Золотом будут расценены как провокация