Страна НАТО без армии и Минобороны, есть и такая

На дворе – пятница, а потому пришло время открывать двери нашего клуба. «Клуб любителей пятницы» (он же – «ВО-пятница») сегодня приглашает обсудить за чашечкой чего сами пожелаете абсолютно праздный для рядового россиянина вопроса: что там в Исландии? Неожиданно, не правда ли?Дело в том, что на днях «Военное обозрение» подняло вопрос о возможно полном исчезновении с карты мира стран, где террористическая угроза была бы близка к нулю. После расстрела прихожан двух мечетей в Крайстчерче с карты в этом плане «исчезла» и Новая Зеландия, которая казалась абсолютно недосягаемой для террористов.В этой связи читатели наши высказали предположение: а, быть может, страной с нулевым уровнем террористической угрозы сегодня осталась Исландия? Именно поэтому в сегодняшнем «Клубе любителей пятницы» небольшой разговор об этой далёкой северной стране.Страна ледников, вулканов и инопланетных пейзажей на деле становилась центром мировых политических новостей. Один из примеров – год 1986-й, ноябрь, Рейкьявик – встреча советского генсека Михаила Горбачёва с американским президентом Рональдом Рейганом.Договорённостей тогда, по большому счёту, достигнуто не было, но важным посчитали уже сам факт встречи. Буквально как встречу Трампа с Кимом в Ханое несколько недель назад. Не хотелось бы, чтобы для КНДР после этой встречи пошло всё так, как пошло для СССР тогда – после Рейкьявика.С военной точки зрения многих, вероятно, заинтересует состав и численность исландских вооружённых сил – например, с точки зрения противодействия всё той же террористической угрозе.И вот тут начинаются неожиданности.В Исландии нет никаких вооружённых сил. Единственное, что хоть как-то можно назвать силовыми – подразделение береговой охраны () аж на 130 человек и полиция.Нет у государства не только армии, но и министерства обороны. В самом деле – зачем иметь целое ведомство, когда этому ведомству попросту некем управлять.Ну, казалось бы, нет вооружённых сил и нет, это личное дело исландцев, в конце концов. Но факт в том, что Исландия является членом НАТО. В этом и «неожиданность». Интересно, знает ли об этом Дональд Трамп? Ведь если знает, то почему молчит о вопиющем несоблюдении устава Североатлантического военного блока. А если не знает, то, друзья, лучше не информируйте – возраст, сами понимаете, всякое может случиться…Так вот, о членстве Исландии в НАТО., Исландия – один из старейших членов этого военного блока. 4 апреля отметит 70-летие членских отношений. Втащили страну в альянс против воли исландского народа. А когда вообще в этом плане мнением народа интересовались…, расходы Исландии на то, что можно было бы назвать силовыми структурами, в 2017 году составили менее 0,06% ВВП.Другими словами, чтобы Исландии соответствовать финансовым правилам НАТО (2% от ВВП), официальному Рейкьявику пришлось бы уже сегодня поднять финансирование тех самых 150 береговых охранителей примерно в 33 раза! Слышите, как где-то рухнула на паркетный пол старушка Меркель?..Основная часть «военных» расходов (а эти расходы составляют несколько млн долларов в год) идут вовсе на береговую охрану, а на содержание инфраструктуры главных защитников Исландии – США. Например, речь о базе Кефлавик, которой американцы пользуются, но содержат её исландцы. Также речь идёт о фактической оплате воздушных миссий натовской авиации, патрулирующей воздушное пространство северного островного государства. Вдруг русская угроза, сами понимаете.Было дело, исландские, с позволения сказать, силовики участвовали в международных военных миссиях. Например, несколько исландских полицейских Рейкьявику пришлось направить (в рамках натовского «братства») для охраны аэропорта Кабула. В Ирак исландцы отправили одного своего офицера – для сопровождения гуманитарного груза. Были в Ираке и несколько исландских сапёров. Причём тогда долго думали, через какое министерство их поездку профинансировать. Министерство обороны же нет… Решили – через МИД. В итоге деньги выделить пришлось датчанам, которые «любезно согласились» принять исландцев в свой батальон – на время… пока деньги не закончились.Сегодня «упор» делается на резервистов, у которых есть собственный командующий (если они об этом знают). Правда, командующий действует на общественных началах, а резервисты забыли, когда вызывались на военный сборы.В общем страна более чем интересная – 350 тысяч человек населения, армии нет, министерства обороны нет, но может смело сказать, что причастна к «победам» в Афганистане и Ираке.Ну а по поводу боевитости исландцев хорошо известно хотя бы по футболу. Если ещё лет 10-15 назад при упоминании исландского футбола по губам гуляла усмешка, то теперь исландцы стали практически завсегдатаями чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта. И ведь тоже вышли из рыбаков, почтальонов и парикмахеров.А если вернуться к разговору о терроризме, то действительно - за исключением отдельных экономических проблем, преодолённых за счёт кредитов, никаких других потрясений в натовской Исландии в последние годы не было.