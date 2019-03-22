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Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах

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Строительство первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, но пока не хватает документации, чтобы ввести ее в эксплуатацию, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24.




Там есть проблемы, но в основном они носят бумажный характер. То есть объекты фактически построены, но на них нет необходимой документации, чтобы ввести их в эксплуатацию


– сказал гендиректор, добавив, что корпорация получила денежные средства на строительство второй очереди космодрома.

Он также сообщил, что Роскосмос с 2023 года планирует выпускать не менее 8-ми ракет тяжелого класса «Ангара-А5» в год. Запуски ракет-носителей будут осуществляться с Восточного.

По словам Рогозина, сейчас разворачиваются мощности как в Омске, так и на экспериментальном заводе в Москве, чтобы в 2023 году начать серийное производство «Ангары» .

В настоящее время корпорация активно занимается тем, чтобы вывести «Ангару-А5» на испытания. «В конце этого года мы повторим испытания тяжелой ракеты», – сказал он.

На вопрос о состоянии дел с МБР «Сармат», Рогозин ответил, что работа над ракетой идет по графику, ее серийным производством займется «Красмаш».

Он отметил, что специалисты завода плотно работают с заказчиком (МО РФ), и выразил надежду, что претензий и военного ведомства не возникнет.

Гендиректор напомнил, что «Сармат» должен сменить в РВСН тяжелую МБР «Воевода» (Р-36М2). Новая ракета «разорвет в клочья любую противоракетную оборону», добавил он.
Использованы фотографии:
Роскосмос
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