Украинская оппозиция прибыла в Москву на переговоры с Медведевым
В Москву прибыли два оппозиционных украинских политика - кандидат в президенты Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, которые провели встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Трансляцию вел канал «112 Украина» на YouTube.
Целью встречи стали переговоры о сохранении поставок газа из России на Украину. Во встрече также принимал участие глава "Газпрома" Алексей Миллер. Визит политиков состоялся по их собственной инициативе. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что учитывая, что отношения государств находятся в глубоком кризисе, он принял решение провести такую встречу.
- подчеркнул Медведев.
Юрий Бойко отметил, что транзит российского газа дает бюджету Украины около 3 млрд. долларов ежегодно и обеспечивает рабочими местамии более 50 тысяч человек. Однако сегодняшняя власть активности не проявляет и в этом вопросе ничего не делает.
Бойко заявил, что основной вопрос - это возобновление прямых поставок газа в страну, а не через европейских посредников по заоблачным ценам и восстановление товарооборота между странами на фоне смены экономического курса страны на сотрудничество с Россией.
В тоже время Виктор Медведчук отметил, что поставляемый на Украину газ является российским, но идет через Германию, поэтому в разы дороже.
- сообщил он, добавив, что наилучшим выходом в этой ситуации было бы создание газотранспортного консорциума с участием "Газпрома".
Между тем присутствующий на встрече глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия может поставлять газ напрямую на Украину по ценам на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители.
- сообщил Миллер.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с Бойко и Медведчуком заявил, что считает нынешнюю ситуацию в экономике Украины "безрадостной" и отметил, что это результат политики, проводимой действующими властями в Киеве.
Целью встречи стали переговоры о сохранении поставок газа из России на Украину. Во встрече также принимал участие глава "Газпрома" Алексей Миллер. Визит политиков состоялся по их собственной инициативе. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что учитывая, что отношения государств находятся в глубоком кризисе, он принял решение провести такую встречу.
Россия каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на тему сохранения транзита газа не имеет, однако вопрос актуальный, и экономическое сотрудничество необходимо восстановить
- подчеркнул Медведев.
Юрий Бойко отметил, что транзит российского газа дает бюджету Украины около 3 млрд. долларов ежегодно и обеспечивает рабочими местамии более 50 тысяч человек. Однако сегодняшняя власть активности не проявляет и в этом вопросе ничего не делает.
Бойко заявил, что основной вопрос - это возобновление прямых поставок газа в страну, а не через европейских посредников по заоблачным ценам и восстановление товарооборота между странами на фоне смены экономического курса страны на сотрудничество с Россией.
В тоже время Виктор Медведчук отметил, что поставляемый на Украину газ является российским, но идет через Германию, поэтому в разы дороже.
Задолженность Украины за газ выросла до размеров более двух миллиардов долларов с 2013 года, коммунальные тарифы поднялись в среднем на 745 процентов за пять лет, цены на газ — на тысячу процентов. В последние годы граждане в результате действий еврореформаторской власти превратились в нищих
- сообщил он, добавив, что наилучшим выходом в этой ситуации было бы создание газотранспортного консорциума с участием "Газпрома".
Между тем присутствующий на встрече глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия может поставлять газ напрямую на Украину по ценам на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители.
Газпром готов пойти на переговоры по заключению нового контракта по поставкам газа напрямую из России на Украину. О конкретной цене на газ сейчас рано говорить, но зная запредельные цены, которые сейчас платит Украина, можно предположить, что по новому контракту цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен
- сообщил Миллер.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с Бойко и Медведчуком заявил, что считает нынешнюю ситуацию в экономике Украины "безрадостной" и отметил, что это результат политики, проводимой действующими властями в Киеве.
- Использованы фотографии:
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