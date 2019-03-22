Россия каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на тему сохранения транзита газа не имеет, однако вопрос актуальный, и экономическое сотрудничество необходимо восстановить

Задолженность Украины за газ выросла до размеров более двух миллиардов долларов с 2013 года, коммунальные тарифы поднялись в среднем на 745 процентов за пять лет, цены на газ — на тысячу процентов. В последние годы граждане в результате действий еврореформаторской власти превратились в нищих

Газпром готов пойти на переговоры по заключению нового контракта по поставкам газа напрямую из России на Украину. О конкретной цене на газ сейчас рано говорить, но зная запредельные цены, которые сейчас платит Украина, можно предположить, что по новому контракту цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен