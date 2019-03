Французы испытали новый ПТРК в "экстремальных" условиях - минус 15 по Цельсию

Первый запуск был выполнен в режиме LOBL (Lock On Before Launch – «захват» цели до запуска). Работая в нем, головка самонаведения ПТУР осуществляет «захват» отраженного лазерного излучения перед запуском. Сценарий включал себя нанесение удара по транспортному средству, движущемуся со скоростью 70 км/ч.



Во время второго запуска была атакована цель в пещере. Атака осуществлялась по низкой траектории в режиме LOBL.



Третий сценарий, в котором использовался режим Beyond Line of Sight (BLOS – загоризонтная цель), был выполнен с использованием GPS-координат, передаваемых системой FELIN (т.н. комплект «солдата будущего»). В ходе испытания был применен принцип «выстрелил — нашел цель в полете, скорректировал — забыл», в ходе которого ракета была перенаправлена в башню невидимого с позиции запуска танка. Мишень была успешно поражена ударом в верхнюю часть башни.

Европейский консорциум MBDA сообщил, что в начале 2019 года DGA (Французское агентство по закупкам) и вооруженные силы республики провели испытания сухопутной версии противотанковой ракеты пятого поколения MMP (Missile moyenne portée — «ракета средней дальности») на суше в условиях экстремального, по французским меркам, холода.Тестирование прошло на полигоне в Видселе (Швеция), расположенном поблизости от полярного круга. Испытания нового ПТУР MMP завершилась успехом.Все три сценария стрельбы, характерные для оперативного использования ММП на большом расстоянии, были успешно завершены. В каждом случае ракета успешно поражала свою цель, подтверждая, в частности, бесперебойную работу алгоритмов обработки изображения системы в типичных зимних и приполярных условиях. Это французская трактовка.Данные испытания дополняют техническую и операционную оценку системы, проводимую французской армией и DGA с момента начала поставок в конце 2017 года, в частности после боевых действий в жарком (африканском) климате Джибути в августе прошлого года.Находясь на вооружении французской армии с 2018 года, ММП, по оценкам французской армии, на сегодняшний день является единственным пехотным ПТУР 5-го поколения в мире, использующимся в оперативной деятельности.