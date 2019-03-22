Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии

Наши силы пытаются заставить их сдаться, но столкновения продолжаются. Говорить о полном поражении ИГ в регионе можно будет только после того, как там будут найдены все спрятанные мины и все укрытия джихадистов

Террористическая организация "Исламское государство" больше не контролирует территории в Сирии. Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен