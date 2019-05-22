Белорусская «Целина». Неизвестный проект МАЗ-7904
В Советском Союзе за разработку тяжелой многоосной техники военного назначения отвечала Белоруссия. Именно в Минске в 1954 году при Минском автомобильном заводе (МАЗ) было образовано специальное КБ по разработке многоосной автомобильной техники высокой проходимости для нужд военных и гражданского хозяйства страны. В 1991 году это производство выделилось в отдельное предприятие – Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Произведенная в Минске многоосная колесная техника используется сегодня в армиях России и других стран постсоветского пространства, а также активно поставляется на экспорт в другие регионы нашей планеты.
К необычным проектам минских конструкторов можно отнести гигантское по размерам 140-тонное 12-колесное шасси МАЗ-7904, созданное в рамках работ по проекту «Целина». Носитель для перспективного ракетного комплекса построили в Минске в единственном экземпляре, но разработанное шасси стало отправной точкой для целого семейства тяжелых колесных машин, аналогов которым просто не существовало. Так в рамках работ по проекту «Целина-2» (подвижный грунтовый комплекс на базе ракеты РТ-23УТТ) в Минске создали 24-колесного монстра МАЗ-7907, при проектировании которого использовались наработки по машинам предыдущих проектов.
Появление нового шестиосного автомобиля невозможно представить вне контекста холодной войны. Сам проект «Целина» был ответом на появление новых американских межконтинентальных баллистических ракет и следствием очередного витка мировой напряженности и гонки вооружений, которая ускорилась в 1980-е годы на волне обострения отношений между Советским Союзом и США. Перспективная разработка минских конструкторов должна была стать основой для нового грунтового ракетного комплекса.
Машины, создаваемые в рамках проекта «Целина», долгие годы оставались секретными разработками, впервые о них по-настоящему заговорили только в 2000-х годах. Созданная в Минске автомобильная техника отличалась не только колоссальными размерами, но и использованием новых компоновочных решений, новых конструкций. Детальной проработкой и производством многоосной колесной техники повышенной проходимости занимались сотрудники УГК-2 (Второе управление главного конструктора) завода МАЗ, возглавлял работы Владимир Ефимович Чвялев, впоследствии ставший генеральным конструктором предприятия. Считается, что новый автомобиль создавался в качестве носителя новой МБР РТ-23 «Стилет», над которой работали инженеры КБ «Южное» из Днепропетровска. Ракета, оснащенная разделяющейся головной частью, весила более 100 тонн и переносила до 10 ядерных зарядов на расстояние 10 тысяч километров.
Специально для решения поставленной военными задачи в Минск командировали еще 100 конструкторов с семьями, которые были обеспечены квартирами за счет Минобороны. При этом главный конструктор СКБ МАЗ Борис Львович Шапошник, который на тот момент уже был человеком в возрасте (конструктор скончался в 1985 году в возрасте 82 лет), стал обладателем персонального лифта в рабочий кабинет, располагавшийся на третьем этаже административного здания. Важно понимать, что в годы холодной войны Советский Союз не жалел денежных средств и других ресурсов на создание и развитие сил ядерного сдерживания. Созданные в 1980-х годах инженерами специального конструкторского бюро МАЗа многоосные колесные тягачи до сих пор производят впечатление на всех, кто знакомиться с данным проектом или просто рассматривает фотографии спроектированной и собранной в металле техники.
Экспериментальный автомобиль был полностью готов и построен в 1983 году, как впоследствии оказалось, машина была изготовлена в одном единственном экземпляре. В июне автомобиль, получивший заводской индекс МАЗ-7904, впервые покинул заводские цеха. Собственный вес построенного в Минске гиганта составлял 140 тонн, общая грузоподъемность оценивалась в 220 тонн. Полная масса автомобиля с грузом превышала 360 тонн, это примерно 60 африканских слонов, которые являются самым крупным наземным млекопитающим на нашей планете. При взгляде со стороны новый автомобиль напоминал уже выпускавшиеся в Минске тяжелые шасси для различных советских ракетных комплексов, но полная масса новинки заставляла сразу же выбросить подобные сравнения из головы.
Размеры нового шасси были под стать полной массе. Общая длина шестиосного автомобиля превышала 32 метра, ширина – 6,8 метра, высота по уровню кабин – 3,45 метра. Дорожный просвет также был внушительным и составлял 480 мм. На передний свес рамы МАЗ-7904 конструкторы вынесли две стеклопластиковых кабины, рассчитанных на двух человек. Подобные кабины на долгие годы стали своеобразной классикой минского предприятия. Новое шасси получило три двухосных тележки, которые были базой для 12 колес, диаметр которых составлял практически три метра. Шины для этих колес специально были закуплены в Японии у компании Bridgestone, в СССР их ввозили под видом колес, необходимых для оснащения новых карьерных самосвалов. На тот момент времени советские предприятия не могли обеспечить производство шин, способных выдержать сопоставимые нагрузки, на каждое колесо приходилось до 30 тонн веса комплекса.
Чтобы привести такую махину в движение, требовались нестандартные решения и нестандартное оборудование. Сердцем автомобиля стал корабельный дизельный двигатель производства ПО «Звезда». Скорее всего, это была одна из разновидностей судового V-образного 12-цилиндрового дизельного двигателя ЧН18/20. Установленный на МАЗ-7904 двигатель развивал максимальную мощность порядка 1500 л.с. Дополнительно на автомобиле устанавливался еще один дизельный двигатель – ярославский V-образный 8-цилиндровый ЯМЗ-223Ф с турбонаддувом, выдававший максимальную мощность 330 л.с. Второй дизельный двигатель использовался в качестве привода различного вспомогательного оборудования автомобиля, к которому относились компрессор тормозной системы или гидронасос рулевого управления.
Основной двигатель автомобиля МАЗ-7904 установили между двумя двухместными кабинами. Силовая установка приводила в действие две четырехступенчатых гидромеханических трансмиссии, которые и передавали крутящий момент на три передних и три задних моста необычного автомобиля. Согласно проекту управляемыми были четыре колеса передней и задней тележек, а примерный радиус поворота машины составлял 50 метров. Рулевой механизм машины получил гидроусилитель. Каждое из 12 колес было установлено на гидропневматической подвеске.
Первые заводские испытания новой разработки минских конструкторов начались уже во второй половине 1983 года. Так как проект создавался в рамках полной секретности, комплекс испытаний под Минском организовали в темное время суток, автомобиль покидал территорию завода ночью и возвращался назад до наступления рассвета. График испытаний согласовали с военными, которые предоставляли информацию о том, когда над территорией Белоруссии нет иностранных спутников-шпионов. Таким образом, заводские испытания нового автомобиля повышенной грузоподъемности МАЗ-7904 проходили в достаточно специфических условиях.
После завершения цикла заводских испытаний автомобиль было решено отправить на Байконур, чтобы провести испытания уже в казахстанских степях, к которым так располагало название проекта «Целина». Для транспортировки через всю страну автомобиль разобрали и погрузили на специальный прицеп, в Казахстан МАЗ-7904 прибыл в январе 1984 года. На космодроме новый автомобиль пришлось собирать заново. Считается, что по одной из легенд прикрытия новый минский автомобиль планировалось использовать для перевозки крупногабаритных блоков ракетной системы «Энергия» в МИК – Монтажно-испытательный корпус, либо для транспортировки отработавших блоков первой ступени в многоразовом исполнении ракетной системы, такой проект ракеты действительно существовал. Возможно, автомобиль, как и многие другие многоосные колесные тягачи, действительно планировалось использовать не только в военной, но и в гражданской сфере.
Вторая фаза испытаний специального колесного тягача началась в казахстанских степях уже в феврале 1984 года, всего машина прошла около четырех тысяч километров. Теперь автомобиль испытывали с имитатором максимальной нагрузки на борту. Подобные испытания достаточно быстро помогли выявить присущие машине недостатки, главным из которых было большое давление на грунт – на каждую ось приходилось до 60 тонн. По этой причине новый тягач демонстрировал низкую проходимость вне дорог или твердого покрытия. Также испытания продемонстрировали плохую управляемость тягача МАЗ-7904 и небольшую скорость хода.
На судьбе проекта проведенные в Казахстане испытания сказались самым худшим образом. Проект было решено свернуть. Специальный колесный тягач отодвинули в сторону следующие проекты Минского автомобильного завода. Отказавшись от проекта «Целина», военные обратились к проекту «Целина-2», для которого потребовался новый транспорт. В рамках работ по этой теме в Минске собрали еще два уникальных многоосных монстра – автомобиль МАЗ-7906 с 16 колесами и 8 осями и МАЗ-7907 с 24 колесами и 12 осями, но это уже совсем другая история. А жизненный путь тягача МАЗ-7904 заканчивается грустным финалом. С 1991 года уникальный автомобиль хранился в одном из ангаров на космодроме Байконур, где, судя по размещенным в открытом доступе документам, он был утилизирован в 2010 году.
К необычным проектам минских конструкторов можно отнести гигантское по размерам 140-тонное 12-колесное шасси МАЗ-7904, созданное в рамках работ по проекту «Целина». Носитель для перспективного ракетного комплекса построили в Минске в единственном экземпляре, но разработанное шасси стало отправной точкой для целого семейства тяжелых колесных машин, аналогов которым просто не существовало. Так в рамках работ по проекту «Целина-2» (подвижный грунтовый комплекс на базе ракеты РТ-23УТТ) в Минске создали 24-колесного монстра МАЗ-7907, при проектировании которого использовались наработки по машинам предыдущих проектов.
Предпосылки создания колесного шасси МАЗ-7904
Появление нового шестиосного автомобиля невозможно представить вне контекста холодной войны. Сам проект «Целина» был ответом на появление новых американских межконтинентальных баллистических ракет и следствием очередного витка мировой напряженности и гонки вооружений, которая ускорилась в 1980-е годы на волне обострения отношений между Советским Союзом и США. Перспективная разработка минских конструкторов должна была стать основой для нового грунтового ракетного комплекса.
МАЗ-7904
Машины, создаваемые в рамках проекта «Целина», долгие годы оставались секретными разработками, впервые о них по-настоящему заговорили только в 2000-х годах. Созданная в Минске автомобильная техника отличалась не только колоссальными размерами, но и использованием новых компоновочных решений, новых конструкций. Детальной проработкой и производством многоосной колесной техники повышенной проходимости занимались сотрудники УГК-2 (Второе управление главного конструктора) завода МАЗ, возглавлял работы Владимир Ефимович Чвялев, впоследствии ставший генеральным конструктором предприятия. Считается, что новый автомобиль создавался в качестве носителя новой МБР РТ-23 «Стилет», над которой работали инженеры КБ «Южное» из Днепропетровска. Ракета, оснащенная разделяющейся головной частью, весила более 100 тонн и переносила до 10 ядерных зарядов на расстояние 10 тысяч километров.
Специально для решения поставленной военными задачи в Минск командировали еще 100 конструкторов с семьями, которые были обеспечены квартирами за счет Минобороны. При этом главный конструктор СКБ МАЗ Борис Львович Шапошник, который на тот момент уже был человеком в возрасте (конструктор скончался в 1985 году в возрасте 82 лет), стал обладателем персонального лифта в рабочий кабинет, располагавшийся на третьем этаже административного здания. Важно понимать, что в годы холодной войны Советский Союз не жалел денежных средств и других ресурсов на создание и развитие сил ядерного сдерживания. Созданные в 1980-х годах инженерами специального конструкторского бюро МАЗа многоосные колесные тягачи до сих пор производят впечатление на всех, кто знакомиться с данным проектом или просто рассматривает фотографии спроектированной и собранной в металле техники.
Предполагаемый внешний вид пусковой установки на базе МАЗ-7904 (рисунок Александра Архипова, kolesa.ru)
МАЗ-7904 и его возможности
Экспериментальный автомобиль был полностью готов и построен в 1983 году, как впоследствии оказалось, машина была изготовлена в одном единственном экземпляре. В июне автомобиль, получивший заводской индекс МАЗ-7904, впервые покинул заводские цеха. Собственный вес построенного в Минске гиганта составлял 140 тонн, общая грузоподъемность оценивалась в 220 тонн. Полная масса автомобиля с грузом превышала 360 тонн, это примерно 60 африканских слонов, которые являются самым крупным наземным млекопитающим на нашей планете. При взгляде со стороны новый автомобиль напоминал уже выпускавшиеся в Минске тяжелые шасси для различных советских ракетных комплексов, но полная масса новинки заставляла сразу же выбросить подобные сравнения из головы.
Размеры нового шасси были под стать полной массе. Общая длина шестиосного автомобиля превышала 32 метра, ширина – 6,8 метра, высота по уровню кабин – 3,45 метра. Дорожный просвет также был внушительным и составлял 480 мм. На передний свес рамы МАЗ-7904 конструкторы вынесли две стеклопластиковых кабины, рассчитанных на двух человек. Подобные кабины на долгие годы стали своеобразной классикой минского предприятия. Новое шасси получило три двухосных тележки, которые были базой для 12 колес, диаметр которых составлял практически три метра. Шины для этих колес специально были закуплены в Японии у компании Bridgestone, в СССР их ввозили под видом колес, необходимых для оснащения новых карьерных самосвалов. На тот момент времени советские предприятия не могли обеспечить производство шин, способных выдержать сопоставимые нагрузки, на каждое колесо приходилось до 30 тонн веса комплекса.
Чтобы привести такую махину в движение, требовались нестандартные решения и нестандартное оборудование. Сердцем автомобиля стал корабельный дизельный двигатель производства ПО «Звезда». Скорее всего, это была одна из разновидностей судового V-образного 12-цилиндрового дизельного двигателя ЧН18/20. Установленный на МАЗ-7904 двигатель развивал максимальную мощность порядка 1500 л.с. Дополнительно на автомобиле устанавливался еще один дизельный двигатель – ярославский V-образный 8-цилиндровый ЯМЗ-223Ф с турбонаддувом, выдававший максимальную мощность 330 л.с. Второй дизельный двигатель использовался в качестве привода различного вспомогательного оборудования автомобиля, к которому относились компрессор тормозной системы или гидронасос рулевого управления.
Основной двигатель автомобиля МАЗ-7904 установили между двумя двухместными кабинами. Силовая установка приводила в действие две четырехступенчатых гидромеханических трансмиссии, которые и передавали крутящий момент на три передних и три задних моста необычного автомобиля. Согласно проекту управляемыми были четыре колеса передней и задней тележек, а примерный радиус поворота машины составлял 50 метров. Рулевой механизм машины получил гидроусилитель. Каждое из 12 колес было установлено на гидропневматической подвеске.
Испытания и судьба МАЗ-7904
Первые заводские испытания новой разработки минских конструкторов начались уже во второй половине 1983 года. Так как проект создавался в рамках полной секретности, комплекс испытаний под Минском организовали в темное время суток, автомобиль покидал территорию завода ночью и возвращался назад до наступления рассвета. График испытаний согласовали с военными, которые предоставляли информацию о том, когда над территорией Белоруссии нет иностранных спутников-шпионов. Таким образом, заводские испытания нового автомобиля повышенной грузоподъемности МАЗ-7904 проходили в достаточно специфических условиях.
После завершения цикла заводских испытаний автомобиль было решено отправить на Байконур, чтобы провести испытания уже в казахстанских степях, к которым так располагало название проекта «Целина». Для транспортировки через всю страну автомобиль разобрали и погрузили на специальный прицеп, в Казахстан МАЗ-7904 прибыл в январе 1984 года. На космодроме новый автомобиль пришлось собирать заново. Считается, что по одной из легенд прикрытия новый минский автомобиль планировалось использовать для перевозки крупногабаритных блоков ракетной системы «Энергия» в МИК – Монтажно-испытательный корпус, либо для транспортировки отработавших блоков первой ступени в многоразовом исполнении ракетной системы, такой проект ракеты действительно существовал. Возможно, автомобиль, как и многие другие многоосные колесные тягачи, действительно планировалось использовать не только в военной, но и в гражданской сфере.
Вторая фаза испытаний специального колесного тягача началась в казахстанских степях уже в феврале 1984 года, всего машина прошла около четырех тысяч километров. Теперь автомобиль испытывали с имитатором максимальной нагрузки на борту. Подобные испытания достаточно быстро помогли выявить присущие машине недостатки, главным из которых было большое давление на грунт – на каждую ось приходилось до 60 тонн. По этой причине новый тягач демонстрировал низкую проходимость вне дорог или твердого покрытия. Также испытания продемонстрировали плохую управляемость тягача МАЗ-7904 и небольшую скорость хода.
24-колесный МАЗ-7907
На судьбе проекта проведенные в Казахстане испытания сказались самым худшим образом. Проект было решено свернуть. Специальный колесный тягач отодвинули в сторону следующие проекты Минского автомобильного завода. Отказавшись от проекта «Целина», военные обратились к проекту «Целина-2», для которого потребовался новый транспорт. В рамках работ по этой теме в Минске собрали еще два уникальных многоосных монстра – автомобиль МАЗ-7906 с 16 колесами и 8 осями и МАЗ-7907 с 24 колесами и 12 осями, но это уже совсем другая история. А жизненный путь тягача МАЗ-7904 заканчивается грустным финалом. С 1991 года уникальный автомобиль хранился в одном из ангаров на космодроме Байконур, где, судя по размещенным в открытом доступе документам, он был утилизирован в 2010 году.
- Автор:
- Юферев Сергей
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