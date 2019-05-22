Бросок на Новоград-Волынский
Боевая летопись 1-й Конной пополнялась новым славным эпизодом — участием в Новоград-Волынской операции.
После прорыва польского фронта и занятия Конной армией Житомира и Бердичева (см. Боевая летопись 1-й Конной. Житомир и Радомысль) противник был вынужден оставить г. Киев, отойдя на Коростень и Овруч.
На 18-е июня поляки успели достигнуть линии Овруч, Коростень, Новоград-Волынский и стали закрепляться на своей первой естественной позиции.
На фронте Новоград-Волынский – Коростень польское командование сосредоточило 2-ю и 3-ю армии: 6-ю я 7-ю пехотные дивизии, 2-дивизионную группу генерала Борбецкого и 1-ю кавдивизию. Всего у поляков насчитывалось до 20 тыс. штыков, 3 тыс. сабель, 60 орудий, 360 пулеметов, бронепоезда. 6-я армия на этот момент отходила на Казатин — Староконстантинов.
1-я Конная к 17-му июня сосредоточилась северо-восточнее Житомира. Сосед справа — 12-я армия — выходила к Мартыновке — Малин. Сосед слева — 14-я армия — выдвинулся к Бердичеву — Виннице.
Район действий представлял собой сильно всхолмленную местность, обильно покрытую лесными массивами и изрезанную массой рек, речушек и ручьев с заболоченными долинами. Река Случь по направлению течения и по своим свойствам являлась значительным препятствием для конницы. Кроме того, накануне несколько дней шли дожди, сделавшие дороги крайне тяжелыми для передвижения. Конский состав, находясь в движении с 25-го мая, переутомился. Так как армейский тыл остался в районе Умани, лошади обходились подножным кормом.
В приказе командующего Юго-Западным фронтом, полученным армией 18-го июня, оперативному объединению ставилась задача помочь 12-й армии уничтожить противника в районе Коростеня и не позднее 20-го июня овладеть районом Новоград-Волынского. 12-й армии следовало выйти к Овручу, а действующей левее 1-й Конной 14-й армии — выйти к Житомиру — Виннице. В такой обстановке, для эффективного выполнения задач Конной армией, С. М. Буденный приказом № 075оп направляет свои дивизии (за исключением 6-й), севернее, в общем направлении на Яблонец, с целью выйти с юга и юго-запада в обход коростеньского узла, одновременно угрожая 6-й кавалерийской дивизией Новоград-Волынскому с востока.
Поляки к этому времени уже прочно закрепились на р. Уж с плацдармом на правому берегу реки. Новоград-Волынский был хорошо укреплен. Накануне городские укрепления осматривал сам Ю. Пилсудский, который установил — что все отлично. Нужно отметить, что поляки в районе Коростеня против 12-й армии оставили минимальное количество войск и обратили большое внимание на оборону рек Уж и Случь. Главная задача — не пустить Конную армию, главного противника, на запад.
Утром 19-го июня по всему фронту 1-й Конной развернулся бой. В этот день красные части на р. Уж успеха не имели и отошли на исходные рубежи.
Командование 1-й Конной армии решает утром 20-го июня нанести удар на фронте Ушомир — Новоград-Волынский. 45-я стрелковая дивизия Якира должна была в кратчайшие сроки выйти к Житомиру – Бердичеву — Казатину.
Но на рассвете 20-го июня поляки опередили 1-ю Конную — перейдя в наступление. Завязался сильный бой, который длился весь день. В результате боя поляки потеснили Конную армию к востоку. 20-го июня, как и накануне, она успеха не имела, и к 23 часам отошла на исходную. Передовыми частями 4-й кавалерийской дивизии удерживались сел. Барановка и Суховоля, а 11-я кавдивизия всю ночь на 21-е июня удерживала в своих руках дер. Киянка. Поляки наступали на Конную армию и в ночь на 21-е июня До утра 21-го июня шел сильный ночной бой, и на некоторых участках красные сторожевые части были потеснены к востоку.
21-го июня Конная армия вновь перешла по всему фронту в наступление, сбила противника и отбросила его до р. Уж.
На переправах через р. Уж поляки оказывали сильное сопротивление. 21-го июня Конная армия сбивает поляков с позиций – и они отходят на левый берег р. Уж.
Узнав что 12-я армия овладела Коростенем, С. М. Буденный, чтоб не дать полякам безнаказанно отойти за р. Случь в районе Цвиля Малая, Новоград-Волынский, отдает приказ № 077/оп, в котором ставит дивизиям задачу: сбить поляков с рубежа р. Уж и форсировать р. Случь. На рассвете 22-го июня части армии приступили к выполнению этого приказа.
Бой на р. Уж продолжался целый день – лишь к вечеру поляки были сбиты с речного рубежа. 4-я кавдивизия атаковала в конном строю 3-ю дивизию легионеров, уничтожив 9-й пехотный полк.
34-й кавполк 6-й кавдивизии в тот же день в ходе конной атаки у Яблоное уничтожил 2 батальона пехоты противника. В этот день в Полевой штаб поступило много трофеев — пленные, пулеметы и артбатарея.
23-го июня армия вновь начала большой бой с противником с целью форсировать р. Случь. Несмотря на упорное сопротивление противника, 3-я бригада 6-й кавдивизии переправилась у Александровки через р. Горынь — в 15 часов ворвавшись в Новоград-Волынский. Но, вследствие отсутствия красных войск на левобережье р. Случь и под сильным артогнем поляков бригада оставила город.
23-го июня, под натиском частей 1-й Конной, поляки оставили правобережье р. Случь. Конармейцы на реках Уж и Случь действовали как в конных, так и в пеших строях. Поляки имели окопы полного профиля и сильные проволочные заграждения. Причем укрепления были обновлены и усовершенствованы.
24-го июня правофланговая 4-я кавдивизия овладела Емильчином, пленив 500 человек и захватив 7 орудий и 36 пулеметов.
Емильчин в тот день неоднократно переходил из рук в руки. Боясь обхода Новоград-Волынского с севера, поляки сосредоточили против 4-й кавдивизии до 6 пехотных и 3 кавалерийских полка.
Лобовыми атаками овладеть Новоград-Волынским не удалось – и конармейские дивизии застыли в 4 — 6 км восточнее города. Командарм производит перегруппировку своих частей и отдает приказ № 079/оп с расчетом начать операцию на рассвете 26-го июня в следующем порядке.
4-й кавдивизии ставится задача обеспечить армейскую операцию с севера. 11-й кавдивизии с тяжелым артиллерийским дивизионом ставится задача наступать на Новоград-Волынский с востока. 6-й и 14-й кавдивизиям как ударной группе ставится задача форсировать реки Случь и Смолка и, обойдя город с юга, овладеть Новоград-Волынским. Особая бригада составляла армейский резерв, а группа Якира должна была наступать на Рогачев, Н. Мирополь и Шепетивку.
На рассвете 26-го июня дивизии пошли в бой.
6-я и 14-я кавдивизии в упорном бою у Гильска 26-го июня зарубили 1000 человек, захватив 500 пленных, 2 батареи и несколько десятков пулеметов. Дивизиям к исходу дня 26-го июня, с упорными боями, удалось овладеть переправами через р. Случь.
4-я кавдивизия 26-го июня вела бои севернее Новоград-Волынского — и к исходу дня тоже овладела переправой через р. Случь. 11-я кавдивизия в этот день занимала позиции на правобережье — против Новоград-Волынского.
Утром 27-го июня на всех участках разыгрался сильный бой. Поляки однократно переходили в контратаки. Конармейским дивизиям в ходе тяжелого боя к 11-ти часам удалось форсировать р. Случь, и ударная группа стала наступать на Новоград-Волынский с юга и юго-запада. 4-я кавдивизия, заняв переправу у Городище, стала угрожать городу с севера.
Т. о., Новоград-Волынский был охвачен Конной армией с севера, юга и востока.
Поляки с большой настойчивостью защищали Новоград-Волынский, но город был взят Конной армией в 14 часов 27-го июня.
В результате операции, несмотря на оперативно-тактические сложности, Конная армия решила задачу, захватив много пленных и большое количество техники. Поляки отступили на рубеж Корец, Березцов, Шепетовка.
Группа Якира к концу дня 27-го июня форсировала р. Случь и продвигалась на Полонное.
Конная армия, преследуя противника, остановилась на ночлег на линии Красиловка, Дедовичи, Ярунь, Будница. На следующий день командарм направил 4-ю кавдивизию для занятия Корец и Ровно, а 6-ю, 11-ю и 14-ю кавдивизии бросил в обход Ровно с юга.
Продолжение следует…
После прорыва польского фронта и занятия Конной армией Житомира и Бердичева (см. Боевая летопись 1-й Конной. Житомир и Радомысль) противник был вынужден оставить г. Киев, отойдя на Коростень и Овруч.
На 18-е июня поляки успели достигнуть линии Овруч, Коростень, Новоград-Волынский и стали закрепляться на своей первой естественной позиции.
Красная конница в атаке. Кадр из документального кинофильма
Перед решающим броском
На фронте Новоград-Волынский – Коростень польское командование сосредоточило 2-ю и 3-ю армии: 6-ю я 7-ю пехотные дивизии, 2-дивизионную группу генерала Борбецкого и 1-ю кавдивизию. Всего у поляков насчитывалось до 20 тыс. штыков, 3 тыс. сабель, 60 орудий, 360 пулеметов, бронепоезда. 6-я армия на этот момент отходила на Казатин — Староконстантинов.
1-я Конная к 17-му июня сосредоточилась северо-восточнее Житомира. Сосед справа — 12-я армия — выходила к Мартыновке — Малин. Сосед слева — 14-я армия — выдвинулся к Бердичеву — Виннице.
Район действий представлял собой сильно всхолмленную местность, обильно покрытую лесными массивами и изрезанную массой рек, речушек и ручьев с заболоченными долинами. Река Случь по направлению течения и по своим свойствам являлась значительным препятствием для конницы. Кроме того, накануне несколько дней шли дожди, сделавшие дороги крайне тяжелыми для передвижения. Конский состав, находясь в движении с 25-го мая, переутомился. Так как армейский тыл остался в районе Умани, лошади обходились подножным кормом.
В приказе командующего Юго-Западным фронтом, полученным армией 18-го июня, оперативному объединению ставилась задача помочь 12-й армии уничтожить противника в районе Коростеня и не позднее 20-го июня овладеть районом Новоград-Волынского. 12-й армии следовало выйти к Овручу, а действующей левее 1-й Конной 14-й армии — выйти к Житомиру — Виннице. В такой обстановке, для эффективного выполнения задач Конной армией, С. М. Буденный приказом № 075оп направляет свои дивизии (за исключением 6-й), севернее, в общем направлении на Яблонец, с целью выйти с юга и юго-запада в обход коростеньского узла, одновременно угрожая 6-й кавалерийской дивизией Новоград-Волынскому с востока.
Поляки к этому времени уже прочно закрепились на р. Уж с плацдармом на правому берегу реки. Новоград-Волынский был хорошо укреплен. Накануне городские укрепления осматривал сам Ю. Пилсудский, который установил — что все отлично. Нужно отметить, что поляки в районе Коростеня против 12-й армии оставили минимальное количество войск и обратили большое внимание на оборону рек Уж и Случь. Главная задача — не пустить Конную армию, главного противника, на запад.
Тяжелый результат
Утром 19-го июня по всему фронту 1-й Конной развернулся бой. В этот день красные части на р. Уж успеха не имели и отошли на исходные рубежи.
Командование 1-й Конной армии решает утром 20-го июня нанести удар на фронте Ушомир — Новоград-Волынский. 45-я стрелковая дивизия Якира должна была в кратчайшие сроки выйти к Житомиру – Бердичеву — Казатину.
Но на рассвете 20-го июня поляки опередили 1-ю Конную — перейдя в наступление. Завязался сильный бой, который длился весь день. В результате боя поляки потеснили Конную армию к востоку. 20-го июня, как и накануне, она успеха не имела, и к 23 часам отошла на исходную. Передовыми частями 4-й кавалерийской дивизии удерживались сел. Барановка и Суховоля, а 11-я кавдивизия всю ночь на 21-е июня удерживала в своих руках дер. Киянка. Поляки наступали на Конную армию и в ночь на 21-е июня До утра 21-го июня шел сильный ночной бой, и на некоторых участках красные сторожевые части были потеснены к востоку.
21-го июня Конная армия вновь перешла по всему фронту в наступление, сбила противника и отбросила его до р. Уж.
Эскадрон 1-й Конной армии во время конной атаки. Юго-Западный фронт, 1920 г.
На переправах через р. Уж поляки оказывали сильное сопротивление. 21-го июня Конная армия сбивает поляков с позиций – и они отходят на левый берег р. Уж.
Узнав что 12-я армия овладела Коростенем, С. М. Буденный, чтоб не дать полякам безнаказанно отойти за р. Случь в районе Цвиля Малая, Новоград-Волынский, отдает приказ № 077/оп, в котором ставит дивизиям задачу: сбить поляков с рубежа р. Уж и форсировать р. Случь. На рассвете 22-го июня части армии приступили к выполнению этого приказа.
Бой на р. Уж продолжался целый день – лишь к вечеру поляки были сбиты с речного рубежа. 4-я кавдивизия атаковала в конном строю 3-ю дивизию легионеров, уничтожив 9-й пехотный полк.
34-й кавполк 6-й кавдивизии в тот же день в ходе конной атаки у Яблоное уничтожил 2 батальона пехоты противника. В этот день в Полевой штаб поступило много трофеев — пленные, пулеметы и артбатарея.
23-го июня армия вновь начала большой бой с противником с целью форсировать р. Случь. Несмотря на упорное сопротивление противника, 3-я бригада 6-й кавдивизии переправилась у Александровки через р. Горынь — в 15 часов ворвавшись в Новоград-Волынский. Но, вследствие отсутствия красных войск на левобережье р. Случь и под сильным артогнем поляков бригада оставила город.
23-го июня, под натиском частей 1-й Конной, поляки оставили правобережье р. Случь. Конармейцы на реках Уж и Случь действовали как в конных, так и в пеших строях. Поляки имели окопы полного профиля и сильные проволочные заграждения. Причем укрепления были обновлены и усовершенствованы.
24-го июня правофланговая 4-я кавдивизия овладела Емильчином, пленив 500 человек и захватив 7 орудий и 36 пулеметов.
Емильчин в тот день неоднократно переходил из рук в руки. Боясь обхода Новоград-Волынского с севера, поляки сосредоточили против 4-й кавдивизии до 6 пехотных и 3 кавалерийских полка.
Концентрический удар
Лобовыми атаками овладеть Новоград-Волынским не удалось – и конармейские дивизии застыли в 4 — 6 км восточнее города. Командарм производит перегруппировку своих частей и отдает приказ № 079/оп с расчетом начать операцию на рассвете 26-го июня в следующем порядке.
4-й кавдивизии ставится задача обеспечить армейскую операцию с севера. 11-й кавдивизии с тяжелым артиллерийским дивизионом ставится задача наступать на Новоград-Волынский с востока. 6-й и 14-й кавдивизиям как ударной группе ставится задача форсировать реки Случь и Смолка и, обойдя город с юга, овладеть Новоград-Волынским. Особая бригада составляла армейский резерв, а группа Якира должна была наступать на Рогачев, Н. Мирополь и Шепетивку.
На рассвете 26-го июня дивизии пошли в бой.
6-я и 14-я кавдивизии в упорном бою у Гильска 26-го июня зарубили 1000 человек, захватив 500 пленных, 2 батареи и несколько десятков пулеметов. Дивизиям к исходу дня 26-го июня, с упорными боями, удалось овладеть переправами через р. Случь.
4-я кавдивизия 26-го июня вела бои севернее Новоград-Волынского — и к исходу дня тоже овладела переправой через р. Случь. 11-я кавдивизия в этот день занимала позиции на правобережье — против Новоград-Волынского.
Утром 27-го июня на всех участках разыгрался сильный бой. Поляки однократно переходили в контратаки. Конармейским дивизиям в ходе тяжелого боя к 11-ти часам удалось форсировать р. Случь, и ударная группа стала наступать на Новоград-Волынский с юга и юго-запада. 4-я кавдивизия, заняв переправу у Городище, стала угрожать городу с севера.
Т. о., Новоград-Волынский был охвачен Конной армией с севера, юга и востока.
Поляки с большой настойчивостью защищали Новоград-Волынский, но город был взят Конной армией в 14 часов 27-го июня.
В результате операции, несмотря на оперативно-тактические сложности, Конная армия решила задачу, захватив много пленных и большое количество техники. Поляки отступили на рубеж Корец, Березцов, Шепетовка.
Группа Якира к концу дня 27-го июня форсировала р. Случь и продвигалась на Полонное.
Конная армия, преследуя противника, остановилась на ночлег на линии Красиловка, Дедовичи, Ярунь, Будница. На следующий день командарм направил 4-ю кавдивизию для занятия Корец и Ровно, а 6-ю, 11-ю и 14-ю кавдивизии бросил в обход Ровно с юга.
Продолжение следует…
- Автор:
- Олейников Алексей
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