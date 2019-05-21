Управляемая ракета R9X. Гуманизм и чугунная бомба
9 мая американское издание The Wall Street Journal впервые сообщило о существовании управляемой авиационной ракеты R9X с особым обликом и специфическими боевыми задачами. Ранее о таком боеприпасе официально не сообщалось. Более того, официальные источники пока не прокомментировали новости о необычной ракете, что подогревает интерес к ней. Тот же эффект имеет и доступная информация о техническом облике и применении ракеты.
По данным WSJ, создание ракеты R9X началось в 2011 году и стало прямым следствием указаний сверху. В тот период президент Барак Обама призывал сократить сопутствующий ущерб в контртеррористических операциях. Ответом на это стала оригинальная ракета, неспособная повредить что-то помимо цели. С помощью такого оружия можно уничтожить только назначенный объект без существенных последствий для окружающих.
Ракета R9X разрабатывалась на базе существующего боеприпаса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. Для исключения сопутствующего ущерба, а также для разумного сокращения прямых последствий удара было решено отказаться от кумулятивной или фугасной боевой части в пользу кинетической. Таким образом, высокоскоростная ракета при падении на цель наносить ей ущерб, но не представляет какой-либо угрозы окружающей обстановке.
Точные сроки завершения работ и организация-создатель кинетической ракеты остаются неизвестными. Однако американская пресса установила, что изделия нового типа уже использовались не менее шести раз. При этом WSJ упоминает лишь два таких случая. В феврале 2017 и в январе 2019-го R9X использовались для ликвидации лидеров террористических организаций в Сирии и Йемене.
В доказательство приводились фотографии автомобиля террористов, уничтоженного в 2017 г. Падающая ракета разворотила крышу и превратила в месиво содержимое кузова. На разорванной крыше остались разрывы или разломы, которые посчитали прямым доказательством применения ракеты R9X в одной из комплектаций. Впрочем, на опубликованных фотографиях отсутствуют обломки ракеты, что может быть поводом для скептического отношения к новости.
Известны наиболее интересные технические подробности проекта R9X. По сути, эта ракета представляет собой изделие AGM-114P, адаптированное для применения с беспилотников, с замененной БЧ. В остальном конструкция почти не изменяется, хотя может быть необходимо усиление планера.
R9X сохраняет штатную полуактивную лазерную головку самонаведения от Hellfire и имеет тот же твердотопливный двигатель. При этом имеются отличия. Из доступных данных следует, что специальная ракета на 35-37 кг тяжелее базового образца. Иная масса может негативно сказываться на летно-технических характеристиках, сокращая скорость и дальность полета.
Сообщается о двух вариантах кинетической БЧ. Первая представляет собой металлический или иной блок массой 100 фунтов (около 45 кг). В таком случае ракета с лазерной ГСН способна поражать малоразмерные цели. Ее могущество заставляет вспомнить старый анекдот про чугунную бомбу, у которой радиус поражения равнялся радиусу корпуса.
Ракету со вторым вариантом БЧ из-за особенностей последней прозвали «Летающим Ginsu» – по известной марке кухонных ножей. В этом случае на ракете устанавливается шесть подвижных крыльев-лезвий. Во время полета они находятся в сложенном положении внутри корпуса или на его поверхности, а в непосредственной близости от цели раскрываются. Как осуществляется раскрытие – неясно. Можно предполагать наличие приводов или раскрытие за счет набегающего потока воздуха.
Разрезной макет AGM-114 Hellfire. Хорошо видны элементы кумулятивной боевой части - в изделии R9X на их месте находится инертный блок
Раскрытые лезвия заметно увеличивают поперечник ракеты, а вместе с тем радиус поражения. Однако изделие по-прежнему не представляет опасности для окружающих. Согласно распространенной версии, именно раскрытые лезвия оставили характерные разломы на машине, уничтоженной в 2017 г.
Управляемая ракета R9X используется вместе с ударными БПЛА, состоящими на вооружении США. Ее эксплуатируют армия и, возможно, некоторые спецслужбы. Впрочем, Пентагон, ЦРУ и т.д. пока официально не подтверждали даже сам факт существования особых ракет.
Облик ракеты R9X, представленный американской прессой, привлекает внимание, однако вызывает некоторые вопросы. Из них вырастает сомнение в целесообразности создания подобного образца и, как следствие, скептицизм в отношении громких новостей. Впрочем, для всех таких вопросов можно найти вполне приемлемые ответы.
Прежде всего, вопросы вызывает сама необходимость создания особой модификации ракеты Hellfire с инертной боевой частью. В серийном производстве состоит учебная модификация ракеты AGM-114Q со штатной ГСН и весовым имитатором БЧ. Можно предположить, что такое изделие пригодно для применения в качестве высокоточного оружия, наносящего минимальный сопутствующий ущерб.
Однако применение учебной ракеты может быть нецелесообразным. Повторяя боевое изделие, AGM-114Q несет имитатор БЧ массой 8-10 кг и весит 45 кг. Заказчик мог посчитать, что такая ракета с инертной нагрузкой малой массы не в состоянии оказать требуемое воздействие на цель. В связи с этим реальное изделие R9X получило в несколько раз более тяжелую БЧ. За это пришлось заплатить сокращением летных характеристик, но такой размен посчитали приемлемым.
Создание модификации с раскладными лезвиями может говорить о неуверенности в высокой точности оружия. Ракета с инертной БЧ фактически поражает только одну точку, а наличие лезвий значительно увеличивает ее радиус поражения, а вместе с тем и боевую эффективность.
Строя предположения о причинах появления ракеты R9X, не следует забывать еще один важнейший фактор – открытие опытно-конструкторской работы и получение финансирования. Заказчик выделил средства, а подрядчик получил их, создав принципиально новый образец вооружения, пусть даже и на базе существующего. Скорее всего, все участники проекта удостоились наград и премий. Простое использование учебных ракет не дало бы такого результата.
Отсюда следует и главный минус проекта. Разработка и запуск производства новой модификации существующей ракеты потребовали определенного финансирования. Закупка дополнительных учебных изделий, вероятно, была бы дешевле.
Если информация газеты The Wall Street Journal соответствует действительности, управляемые ракеты R9X уже несколько раз использовались для ликвидации реальных целей и внесли некоторый вклад в борьбу с мировым терроризмом. Уже этот факт позволяет говорить о наличии положительных результатов и практической пользы от такого оружия.
В своей борьбе с террористами армия и другие структуры США используют широкий спектр техники и средств поражения. В зависимости от особенностей обстановки и операции, используются боевые самолеты и вертолеты, а также управляемое вооружение всех основных классов. Наличие изделия R9X повышает гибкость применения авиационной техники и ее вооружения.
На открытой местности и за пределами населенных пунктов можно использовать БПЛА или бомбардировщики с «обычными» ракетами и бомбами. В таких условиях оружие не несет серьезной угрозы для строений или людей. В городской застройке, во избежание сопутствующего ущерба и негативных политических последствий, следует применять высокоточное оружие кинетического действия.
Таким образом, ракета R9X оказывается узкоспециализированным, но достаточно удачным образцом для решения своих задач. Отсутствие такого оружия не было критичным, а его появление дает новые возможности и упрощает подготовку к тем или иным спецоперациям. Стоит ожидать, что в будущем появятся новые сообщения о применении R9X против главарей террористического подполья.
Также можно предполагать, что любопытная американская разработка заинтересует военных и спецслужбы других стран. Результатом этого должно будет стать появление новых образцов наподобие R9X с последующим их применением в различных боевых операциях. Естественно, если подобные изделия еще не стоят на вооружении и не применяются в атмосфере секретности.
Недавняя утечка информации о необычном американском оружии закономерно привлекла внимание общественности и специалистов и стала темой споров. Большая часть данных по изделию R9X пока засекречена, но и доступные сведения позволяют строить версии и догадки. Впрочем, пока не следует переоценивать опубликованные данные. Информация от WSJ выглядит правдоподобной, однако пока нельзя исключать, что все это было простой мистификацией в погоне за рейтингом.
Гуманизм и оружие
По данным WSJ, создание ракеты R9X началось в 2011 году и стало прямым следствием указаний сверху. В тот период президент Барак Обама призывал сократить сопутствующий ущерб в контртеррористических операциях. Ответом на это стала оригинальная ракета, неспособная повредить что-то помимо цели. С помощью такого оружия можно уничтожить только назначенный объект без существенных последствий для окружающих.
Ракета R9X разрабатывалась на базе существующего боеприпаса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. Для исключения сопутствующего ущерба, а также для разумного сокращения прямых последствий удара было решено отказаться от кумулятивной или фугасной боевой части в пользу кинетической. Таким образом, высокоскоростная ракета при падении на цель наносить ей ущерб, но не представляет какой-либо угрозы окружающей обстановке.
Точные сроки завершения работ и организация-создатель кинетической ракеты остаются неизвестными. Однако американская пресса установила, что изделия нового типа уже использовались не менее шести раз. При этом WSJ упоминает лишь два таких случая. В феврале 2017 и в январе 2019-го R9X использовались для ликвидации лидеров террористических организаций в Сирии и Йемене.
В доказательство приводились фотографии автомобиля террористов, уничтоженного в 2017 г. Падающая ракета разворотила крышу и превратила в месиво содержимое кузова. На разорванной крыше остались разрывы или разломы, которые посчитали прямым доказательством применения ракеты R9X в одной из комплектаций. Впрочем, на опубликованных фотографиях отсутствуют обломки ракеты, что может быть поводом для скептического отношения к новости.
«Летающий Ginsu» или чугунная бомба
Известны наиболее интересные технические подробности проекта R9X. По сути, эта ракета представляет собой изделие AGM-114P, адаптированное для применения с беспилотников, с замененной БЧ. В остальном конструкция почти не изменяется, хотя может быть необходимо усиление планера.
R9X сохраняет штатную полуактивную лазерную головку самонаведения от Hellfire и имеет тот же твердотопливный двигатель. При этом имеются отличия. Из доступных данных следует, что специальная ракета на 35-37 кг тяжелее базового образца. Иная масса может негативно сказываться на летно-технических характеристиках, сокращая скорость и дальность полета.
Сообщается о двух вариантах кинетической БЧ. Первая представляет собой металлический или иной блок массой 100 фунтов (около 45 кг). В таком случае ракета с лазерной ГСН способна поражать малоразмерные цели. Ее могущество заставляет вспомнить старый анекдот про чугунную бомбу, у которой радиус поражения равнялся радиусу корпуса.
Ракету со вторым вариантом БЧ из-за особенностей последней прозвали «Летающим Ginsu» – по известной марке кухонных ножей. В этом случае на ракете устанавливается шесть подвижных крыльев-лезвий. Во время полета они находятся в сложенном положении внутри корпуса или на его поверхности, а в непосредственной близости от цели раскрываются. Как осуществляется раскрытие – неясно. Можно предполагать наличие приводов или раскрытие за счет набегающего потока воздуха.
Разрезной макет AGM-114 Hellfire. Хорошо видны элементы кумулятивной боевой части - в изделии R9X на их месте находится инертный блок
Раскрытые лезвия заметно увеличивают поперечник ракеты, а вместе с тем радиус поражения. Однако изделие по-прежнему не представляет опасности для окружающих. Согласно распространенной версии, именно раскрытые лезвия оставили характерные разломы на машине, уничтоженной в 2017 г.
Управляемая ракета R9X используется вместе с ударными БПЛА, состоящими на вооружении США. Ее эксплуатируют армия и, возможно, некоторые спецслужбы. Впрочем, Пентагон, ЦРУ и т.д. пока официально не подтверждали даже сам факт существования особых ракет.
Причины появления
Облик ракеты R9X, представленный американской прессой, привлекает внимание, однако вызывает некоторые вопросы. Из них вырастает сомнение в целесообразности создания подобного образца и, как следствие, скептицизм в отношении громких новостей. Впрочем, для всех таких вопросов можно найти вполне приемлемые ответы.
Прежде всего, вопросы вызывает сама необходимость создания особой модификации ракеты Hellfire с инертной боевой частью. В серийном производстве состоит учебная модификация ракеты AGM-114Q со штатной ГСН и весовым имитатором БЧ. Можно предположить, что такое изделие пригодно для применения в качестве высокоточного оружия, наносящего минимальный сопутствующий ущерб.
Однако применение учебной ракеты может быть нецелесообразным. Повторяя боевое изделие, AGM-114Q несет имитатор БЧ массой 8-10 кг и весит 45 кг. Заказчик мог посчитать, что такая ракета с инертной нагрузкой малой массы не в состоянии оказать требуемое воздействие на цель. В связи с этим реальное изделие R9X получило в несколько раз более тяжелую БЧ. За это пришлось заплатить сокращением летных характеристик, но такой размен посчитали приемлемым.
Создание модификации с раскладными лезвиями может говорить о неуверенности в высокой точности оружия. Ракета с инертной БЧ фактически поражает только одну точку, а наличие лезвий значительно увеличивает ее радиус поражения, а вместе с тем и боевую эффективность.
Строя предположения о причинах появления ракеты R9X, не следует забывать еще один важнейший фактор – открытие опытно-конструкторской работы и получение финансирования. Заказчик выделил средства, а подрядчик получил их, создав принципиально новый образец вооружения, пусть даже и на базе существующего. Скорее всего, все участники проекта удостоились наград и премий. Простое использование учебных ракет не дало бы такого результата.
Отсюда следует и главный минус проекта. Разработка и запуск производства новой модификации существующей ракеты потребовали определенного финансирования. Закупка дополнительных учебных изделий, вероятно, была бы дешевле.
Практическая польза
Если информация газеты The Wall Street Journal соответствует действительности, управляемые ракеты R9X уже несколько раз использовались для ликвидации реальных целей и внесли некоторый вклад в борьбу с мировым терроризмом. Уже этот факт позволяет говорить о наличии положительных результатов и практической пользы от такого оружия.
В своей борьбе с террористами армия и другие структуры США используют широкий спектр техники и средств поражения. В зависимости от особенностей обстановки и операции, используются боевые самолеты и вертолеты, а также управляемое вооружение всех основных классов. Наличие изделия R9X повышает гибкость применения авиационной техники и ее вооружения.
На открытой местности и за пределами населенных пунктов можно использовать БПЛА или бомбардировщики с «обычными» ракетами и бомбами. В таких условиях оружие не несет серьезной угрозы для строений или людей. В городской застройке, во избежание сопутствующего ущерба и негативных политических последствий, следует применять высокоточное оружие кинетического действия.
Таким образом, ракета R9X оказывается узкоспециализированным, но достаточно удачным образцом для решения своих задач. Отсутствие такого оружия не было критичным, а его появление дает новые возможности и упрощает подготовку к тем или иным спецоперациям. Стоит ожидать, что в будущем появятся новые сообщения о применении R9X против главарей террористического подполья.
Также можно предполагать, что любопытная американская разработка заинтересует военных и спецслужбы других стран. Результатом этого должно будет стать появление новых образцов наподобие R9X с последующим их применением в различных боевых операциях. Естественно, если подобные изделия еще не стоят на вооружении и не применяются в атмосфере секретности.
Недавняя утечка информации о необычном американском оружии закономерно привлекла внимание общественности и специалистов и стала темой споров. Большая часть данных по изделию R9X пока засекречена, но и доступные сведения позволяют строить версии и догадки. Впрочем, пока не следует переоценивать опубликованные данные. Информация от WSJ выглядит правдоподобной, однако пока нельзя исключать, что все это было простой мистификацией в погоне за рейтингом.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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