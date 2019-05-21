Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински

"Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством".



"Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, "Новороссию" — похоронили".



"Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу".

"Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов".

"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым".

"Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права, также было отклонено как слишком дорогое. Киевские чиновники предлагали нам около 39 000 швейцарских франков или долларов за дизайн и проектно-техническую документацию нашего проекта — это включая приз, который мы выиграли в 2013 году, но до сих пор не получили".