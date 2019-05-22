"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта

Украина как великая морская держава

Средний рыболовный траулер

Старый или новый?

Украинское Минобороны опубликовало видео и фотографии со спуска нового разведывательного корабля на верфи, совладельцем которого является действующий президент Украины – Петр Порошенко. Ситуация является настолько странной, что ни этот корабль не является необходимым украинским морским силам, ни также его конструкция не является современной. Тогда зачем вообще было начато его строительство?

Удивительное дело!

И дело тут не только в том, что заказ получили предприятия, расположенные в центре Украины и вдобавок принадлежащие президенту Порошенко (корабль придется впоследствии спускать через реку Днепр в Черное море), но и в том, что в конструктивном плане на предприятии «Кузница на Рыбальском» вообще не строятся современные плавающие суда.

Трудно объяснить, почему Украина вообще в своей ситуации осуществила строительство среднего разведывательного корабля, тем более что суда этого класса заведомо не несут на своем борту вооружения. Там должно быть установлено секретное оборудование радиоэлектронной разведки с базой данных своих и чужих излучателей, которое никак будет невозможно защитить от возможной акции российских специальных сил.

Между тем такая акция является наиболее вероятной, учитывая тот факт, что корабли разведки заведомо должны работать в непосредственной близости с чужими надводными кораблями и недалеко от побережья противника. А события на Азовском море и в Керченском проливе в ноябре 2018 года доказали, что россияне всегда найдут предлог, чтобы произвести арест украинских кораблей, если те не смогут себя защитить. Корабли разведки для такой защиты, конечно, не подходят, а именно такой корабль строит Украина.

Совпадение? Не думаю!

Пусть проплывает под мостом, тогда Россия его конфискует.

Сзади стоит такой же, сильно ржавый. Но новая краска, и...

Пожалуйста, не удивляйтесь, что вопреки логике строится дорогой корабль старой конструкции и на самом деле неизвестно для чего он нужен, важно не зачем строится, а ГДЕ — а это, как следует из статьи, на судоверфи, совладельцем которой является бывший президент Украины Порошенко, я не верю в случайности и, зная коррупционные реалии Украины, можно заметить: это не случайное совпадение.

Смешная армия. Жаль писать о таком некогда близком нам народе, который, впрочем, жестоко предал и напал на нас. Ничего от этого не получил, но все равно не понимает этого и снова толкает себя в русские лапы. Удачи вам, украинцы.

При такой диспропорции сил, какая существует между украинским и российским военно-морским флотом (1 к 100?) защитить один корабль от российского нападения даже теоретически невозможно. Так что отправка безоружного корабля не изменит ситуацию. А возможное российское нападение на невооруженный корабль в украинских территориальных водах может быть поводом для введения очередных санкций против России. А санкции наносят России, вероятно, больше вреда, чем все украинские вооруженные силы, вместе взятые.

В итоге это текст о доверии к нашему союзнику, текст, позволяющий оценить мудрость лозунга «сильная Украина — в интересах Польши» в качестве элемента усиления безопасности Польши.