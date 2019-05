Маск против Безоса. Американские миллиардеры в лунной гонке

NASA и новая лунная программа

В NASA рассчитывают на космических бизнесменов

Илон Маск

Новые разработки Маска и Безоса

Джефф Безос

Лунная посадочная платформа Blue Moon

Разработки компании SpaceX

В декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп подписал «Директиву №1 о космической политике». Директива предписывает начать новую программу освоения космоса, одна из её целей – возвращение американских астронавтов на Луну.Таким образом, в первой четверти XXI века Луна снова выходит на первый план космической гонки, в которую включилось большое количество стран. На этот раз в лунной программе могут принять прямое участие американские бизнесмены-миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос, конкуренция которых в космическом пространстве обещает быть не менее интересной, чем закончившийся на днях сериал «Игра престолов».Интриги сюжету добавляет не только спор двух самых известных американских миллиардеров, но и тот факт, что последняя американская лунная программа закончилась в 1972 году, то есть почти 50 лет назад. Стоит отметить, что Илону Маску, создавшему успешную космическую компанию SpaceX, тогда был всего год. Безос старше, он следил за полетами американских астронавтов на Луну будучи ребенком, но уже в сознательном возрасте. И для Маска, и для Безоса новая космическая доктрина США – это вызов, возможность поставить себе новую цель, которая гораздо выше очередного заработанного миллиарда. Интерес представляет и то, какую именно выгоду из конкуренции двух бизнесменов смогут извлечь в NASA.На днях стало известно, что в NASA определились со списком компаний, которые будут работать над созданием прототипов новых космических аппаратов, необходимых для лунной миссии. Всего в список вошли 11 компаний, в том числе крупнейшие американские компании аэрокосмической отрасли, среди которых Northrop Grumman Innovation Systems (Вирджиния) и Lockheed Martin (Колорадо). Вошли в список и компании Илона Маска SpaceX (Калифорния), и Джеффа Безоса Blue Origin (Вашингтон). Разрабатываемые лунные аппараты должны будут доставить на поверхность естественного спутника Земли тонны различного оборудования, самих астронавтов и несколько луноходов. Планируется, что аппараты будут многоразовыми.Известно, что на разработку прототипов отводится 6 месяцев, достаточно сжатые сроки, однако этому, скорее всего, есть объяснение. Дональд Трамп объявил о том, что высадка двух американских астронавтов на Луне должна состояться уже в 2024 году. По его словам, через 50 лет человек должен вернуться на Луну всерьез и надолго. На эти цели планируется дополнительно потратить примерно 1,5 миллиарда долларов. При этом только 12 миллиардов долларов планируется потратить на запуски новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS (разработкой занимается компания Boeing) и многоцелевых пилотируемых кораблей «Орион» и ряд других миссий. Создание посадочных лунных модулей и системы дозаправки потребуют вложений на уровне 8 миллиардов долларов. При этом сама разработка космического аппарата «Орион» и ракеты-носителя SLS финансируется из иных источников.У новой американской лунной программы предсказуемо нашлись и скептически настроенные противники. Действительно, сами запуски ракеты-носителя SLS неоднократно переносились, теперь первый пуск новой ракеты по плану должен состояться в 2020 году. Также некоторых экспертов настораживают озвученные сроки и спешка с реализацией проекта. Достичь орбиты Луны планируется к 2023 году, а не позднее 2024 года высадить на поверхность спутника первых астронавтов. В то же время подробный план, как осуществить задуманное, в НАСА пока что не обнародовали.Известно лишь название новой лунной программы США – «Артемида» (Artemis). Выбор названия понятен и символичен одновременно. Артемида – в древнегреческой мифологии покровительница всего живого на Земле, богиня плодородия, она является также богиней Луны и родной сестрой Аполлона, который у древних греков был олицетворением Солнца. Именно в честь Аполлона была названа первая американская лунная программа – Аполлон (Apollo). Название лунной миссии отражает преемственность и вносит новый смысл, который раскрывается в выборе женского имени. Так получилось, что в рамках программы «Аполлон» на поверхности Луны побывали 17 американских астронавтов, все они были мужчинами. Теперь же в районе южного полюса Луны планируется высадить смешанный экипаж – мужчину и женщину, на спутнике Земли впервые должна будет оказаться женщина-астронавт.Главный вопрос в анонсированной американской лунной программе заключается не в том полетят ли вновь астронавты на Луну, а в том при каких обстоятельствах и на чем они полетят к естественному спутнику Земли. В 2020 году НАСА рассчитывает получить огромный объем финансирования – около 21 миллиарда долларов на все проекты, это на 283 миллиона долларов больше, чем в 2019 году. Несмотря на это финансирование, прогресс ряда программ остается пока, мягко говоря, неочевидным. Для примера в своих лунных полетах американское космическое агентство рассчитывает на сверхтяжелую ракету SLS – Space Launch System и пилотируемый космический корабль Orion. Проблема заключается в том, что первый полет ракеты SLS, которая в базовой версии должна выводить на околоземную орбиту до 95 тонн полезной нагрузки, должен был состояться в 2017 году, но с тех пор несколько раз сдвигался. Последняя озвученная дата пуска – июнь 2020 года. В рамках этого полета должен состояться вывод в космос корабля Orion в беспилотном варианте и его облет Луны.При этом у ракеты-носителя имеются критики, которых не устраивают как технические решения, так и высокая стоимость проекта при отсутствии отдачи от него. Среди основных технических придирок выделяют невозможность повторного использования большей части компонентов гигантской ракеты и использование дорогих и сложных в производстве центральных водородных двигателей, боковые ускорители – твердотопливные. Несколько срывов первого запуска накладываются на гигантскую стоимость проекта, в который уже может быть вложено порядка 12 миллиардов долларов, еще примерно 13 миллиардов долларов успели потратить на «Орион».На этом фоне американская частная космическая промышленность выглядит предпочтительнее. Компания SpaceX Илона Маска примерно в те же сроки стала одним из крупнейших игроков рынка коммерческих запусков в мире, её инженеры успешно спроектировали и запустили ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy. Компания другого долларового миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin успела провести 11 успешных тестовых запусков собственной суборбитальной многоразовой ракеты New Shepard и спроектировать лунный посадочный модуль Blue Moon, презентация которого прошла в начале мая 2019 года. И это не затрагивая еще более амбициозные проекты американского бизнеса, к которым можно отнести ракету New Glenn (Blue Origin) и проект BFR от компании SpaceX. Подобная конкуренция в космической отрасли двигает вперед всю американскую космонавтику. Даже если проект SLS окажется бесперспективным или столкнется с очередными трудностями у NASA будет шанс обратиться к частным компаниям, которые доказали, что могут успешно работать в космосе и решать задачи в сжатые сроки.Основатель компании Amazon.com Джефф Безос 9 мая 2019 года принял участие в пресс-конференции, на которой поделился собственными взглядами на перспективы и развитие современной космонавтики и проектах компании Blue Origin, главой которой он также является. В своей речи миллиардер сделал акцент на исчерпаемости основных земных ресурсов, по его мнению, именно эта проблема в ближайшем будущем сможет стать настоящим драйвером экспансии человечества в космос. Тогда же 9 мая публика впервые познакомилась с новой разработкой инженеров Blue Origin – лунной посадочной платформой, получившей название Blue Moon.По заверениям разработчиков, новая тяжелая посадочная платформа в состоянии доставить на поверхность спутника Земли до 3,6 тонн полезной нагрузки уже в базовом исполнении, в случае модификации модуля этот показатель можно будет довести до 6,5 тонн. Разработка компании Безоса рассчитана на использование с тяжелой ракетой New Glenn, которая будет отличаться наличием широкого практически семиметрового головного обтекателя. Также ракета может похвастаться новой силовой установкой, основу которой должны составить кислородно-водородные двигатели BE-7. Сообщается, что огневые испытания новых кислородных двигателей BE-7 должны пройти уже летом 2019 года. Выбор кислородно-водородной топливной пары глава компании Blue Origin объяснил не только высокой эффективностью, но и тем, что в будущем водород и кислород можно будет добывать непосредственно на Луне, из имеющегося на поверхности льда. Известно также, что вместо солнечных батарей посадочная платформа Blue Moon получит водородные топливные элементы, которые смогут вырабатывать до 2,5 кВт электроэнергии. Как считают инженеры, возможностей топливных элементов будет достаточно, чтобы аппарат мог успешно пережить лунную ночь продолжительностью две недели.Сама посадочная лунная платформа создается уже как минимум три года, проект прошел много стадий и изменений, но пока все-таки пребывает на стадии еще эскизного проектирования, в конструкцию модуля могут вноситься изменения. Несмотря на то, что компания Blue Origin проводит лишь суборбитальные запуски и не вывела на околоземную орбиту ни одного аппарата, ее планы и разработки свидетельствуют о том, что Безос всерьез намерен побороться с Маском в сфере освоения космоса и в новой «лунной гонке».Правда, бороться с детищем Маска будет точно тяжело. За последние годы компания SpaceX превратилась в одну из наиболее успешных компаний по проектированию и производству ракет-носителей на Земле. Лишь в прошлом году компания Илона Маска осуществила 21 коммерческий запуск, что составляет примерно 20 процентов от всего количества коммерческих запусков ракет на планете в 2018 году. К несомненным успехам компании можно отнести первый успешный запуск ракеты Falcon Heavy, которая взлетела в феврале 2018 года. Ракета, составленная из видоизмененных ступеней Falcon 9, в состоянии доставить на низкую околоземную орбиту порядка 64 тонн грузов. Благодаря этим показателям на данный момент времени именно Falcon Heavy носит звание самой мощной из существующих сегодня ракет. К несомненным успехам Илона Маска можно отнести и первый испытательный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который успешно достиг борта МКС 8 марта 2019 года, полет проходил в автоматическом режиме без экипажа на борту.Отдельно можно выделить самый амбициозный на данный момент времени проект от компании SpaceX – BFR (Big Falcon Rocket). Проект состоит из двух основных частей: огромной ракеты-носителя Super Heavy (нижняя ступень) и полноценного космического корабля Starship (верхняя ступень системы с экипажем на борту). По размерам и массе новая разработка значительно превосходит все уже созданные инженерами SpaceX ракеты, позволяя выводить на орбиту более 100 тонн различных полезных грузов. Согласно объявленным целям компании, первый запуск новой системы BFR с грузом на борту к поверхности Марса должен состояться уже в 2022 году, первый пилотируемый полет новой системы запланирован на 2024 год.