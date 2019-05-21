В США упал штурмовик AV-8B Harrier

Из США приходят сообщения, касающиеся одного из самолётов Корпуса морской пехоты. Это штурмовик AV-8B Harrier, который принадлежал 2-й эскадрилье КМП. По сообщениям американских СМИ, самолёт упал в штате Северная Каролина.Командование 2-й эскадрильи Корпуса морской пехоты сообщает, что падение штурмовика произошло неподалёку от города Хейвлок. При этом пилоту удалось катапультироваться, он находится в госпитале города Нью-Берн.Данных о жертвах и разрушениях на земле не поступало.В результате падения произошёл пожар. Прибывшие на место пожарные бригады с огнём справились. Самолёт восстановлению не подлежит.По последним данным, штурмовик AV-8B Harrier базировался на авиабазе Черри-Пойнт и выполнял плановый полёт. Для расследования причин падения самолёта создана специальная комиссия, состоящая из представителей Корпуса морской пехоты и следственных органов США.По некоторым сведениям, управлял самолётом опытный лётчик. В качестве наиболее вероятной причины падения штурмовика называют «технический фактор».Это уже второе падение военного самолёта в США за несколько дней. Ранее боевой самолёт, как сообщалось, пробил крышу гражданского склада после того, как лётчик совершил катапультирование, не имея возможности продолжать полёт в штатном режиме.