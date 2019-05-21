Как корабль назовешь, так он и поплывет. Корвет «Бойкий» проекта 20380

Грозный, обтекаемый

Только море, только ветер, только корветы впереди

Воинственный страж морских рубежей

В этом выпуске программы «Полигон» телеканала «Т24» съемочная группа получила возможность испытать в деле корвет «Бойкий» проекта 20380 – многоцелевой надводный боевой корабль, способный уничтожить и подводную лодку, и воздушного противника, а также оказать незаменимую арт-поддержку войскам на берегу.Морской красавец с рубленым силуэтом поступил на вооружение Балтийского флота в 2013 году. Интересно, что корвет не первый носитель «Бойкого» имени. Так эскадренный миноносец «Бойкий», спущенный на воду в 1901 году, принимал участие в русско-японской войне, а его одноименный потомок-эсминец, 1936 года выпуска, был награжден орденом «Красного знамени» за участие в боях Второй мировой.Концепция развития современного российского военного флота в корветах проекта 20380 получила максимальную реализацию. Ее основным нововведением стала единая информационно-управляющая система, которая повлияла на тактические характеристики корабля, работу экипажа и на скорость модернизации вооружений.Корвет, построенный по технологии малой заметности – не для глаз, а для радаров, представляет собой образец инженерной мысли. Помимо того, что сам корабль имеет специфическую конфигурацию надстройки, в конструкции боевого судна применены композитные материалы. Обводы стального корпуса корабля уменьшили гидродинамическое сопротивление судна на полном ходу. Улучшенная мореходность корвета позволяет использовать его вооружение при волнении силой до пяти баллов, что на два балла больше, чем у предыдущих аналогов.Это позволило использовать на борту более легкую главную техническую установку (ГЭУ), тем самым высвободив более 15% водоизмещения для увеличения боевой нагрузки. Отсюда и внушительный набор разнообразного вооружения, есть даже вертолетная площадка и 20-тонный запас горючего для противолодочного вертолета Ка-27.Команде телеканала «Т24» удалось увидеть сердце «Бойкого» – 4 дизельных двигателя, общей мощностью 24 000 л. с., которые разгоняют корвет до 50 км/ч. Для корабля длиной более 100 метров такая скорость достаточно высока. Стоит отметить низкую шумность работающих двигателей, обеспечивающую боевому судну малую заметность в гидроакустическом диапазоне.Корабль делится на три крупные секции: бак, шкафут, ют. В вертикальной плоскости корвет можно разделить на верхнюю палубу, надстройку и трюм. В зависимости от вооружения и технических средств, корвет имеет несколько боевых частей. На «Бойком» их семь и каждый имеет свою зону ответственности: управление кораблем, связь, сбор информации, вооружение и т.д.Невозможно рассматривать устройство корвета в отрыве от вооружения. «Бойкий» – практически плавающий арсенал, у которого для угрозы найдется адекватный ответ. Надводные суда неприятеля приветствуются ракетным комплексом «Уран». В состав комплекса входит пусковая установка и дозвуковая противокорабельная ракета Х-35. Самолеты и ракеты противника встречает зенитно-ракетный комплекс «Редут», представленный на корабле тремя модулями по 4 ячейки. Боезапас может состоять из 12 ракет большой и средней дальности, либо из 48 ракет малой дальности. Возможны разные комбинации этих ракет в зависимости от планируемых операций. При выстреле ракета сначала выбрасывается на высоту тридцати метров зарядом сжатого воздуха, и это очень напоминает стрельбу из миномета. Затем в действие вступает турбореактивный двигатель, и крылатая гарпия устремляется «кромсать» цель. Для ближнего боя у корвета есть малоприметный, но острый кортик в виде двух тридцатимиллиметровых автоматических артиллерийских установок АК-630. Несмотря на мощное ракетное вооружение, конструкторы не забыли и об артиллерии: на носу расположена одна скорострельная пушка, предназначенная для уничтожения береговых целей, надводных кораблей и воздушных противников.