На Западе обсуждают инаугурацию Зеленского: Ни разу не произнёс слова "Россия"

Я подаю заявление только сейчас, так как Порошенко 20 мая лишился президентской неприкосновенности.

Первым указом нового президента Украины стал указ о принятии Владимиром Зеленским полномочий верховного главнокомандующего. В указе идёт отсылка к п.17 1-й статьи украинской конституции.На этом фоне в иностранной прессе обсуждают как самого Зеленского в качестве нового президента Украины, так и вчерашнюю инаугурацию.В немецких СМИ основное внимание уделили прямому обращению Зеленского к депутатам с призывом о незамедлительном принятии закона о преступном обогащении, о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, представителей прокурорского корпуса. Также акцент сделан на то, что после этого призыва Зеленский прямо на инаугурации заявил о роспуске Верховной рады, что стало беспрецедентным для Украины шагом за все последние годы.«Би-Би-Си» отмечает, что впервые за 5 лет при выступлении украинского президента с трибуны не было произнесено слово "Россия". Порошенко упоминал Россию чаще, чем саму Украину.В СМИ США обратили внимание на то, как Зеленский шёл на инаугурацию – в формате шоу, делая селфи, с минимальным числом охранников, хлопая по рукам людей, стоящих в первых рядах. Правда, стоит отметить, что в первых рядах стояли сторонники Зеленского, включая представителей студии «95-й квартал», одного из которых Зеленский, подпрыгнув, поцеловал в лоб.На этом фоне в Государственное бюро расследований подано заявление от бывшего замглавы президентской администрации Андрея Портнова. Портнов работал при Викторе Януковиче. В заявлении он призывает к расследованию в отношении Петра Порошенко, обвиняя того в государственной измене».Портнов: