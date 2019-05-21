Джаз как средство американских спецслужб
О том, что спецслужбы Соединённых Штатов занимаются процессом создания и курирования средств массовой информации для влияния, в том числе на население стран-противников, хорошо известно. Пример ещё с советского времени: «Голос Америки» - радиостанция, которая прорывалась в советских радиоприёмниках, рассказывая о том, как нужно жить «правильно», «по демократическим канонам и принципам».
Однако существовали и иные программы от американских властей и специальных служб. Одна из таких в США получила название «секретного акустического оружия». Эта программа появилась в 50-е годы прошлого столетия, когда США намеревались использовать своих джазовых музыкантов для оказания особого влияния на страны социалистического блока, в первую очередь – на СССР.
«Прорыв железного занавеса» был устроен с привлечением таких музыкантов как Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи и др. Музыкантов и их музыку американские власти старались использовать в качестве инструмента, а то и оружия, холодной войны. Главный замысел: продвижение на восток американского образа жизни, американской мечты, американского отношения к жизни. И всё это на фоне того, что в самих США на тот момент часто появлялись очаги расового противостояния.
О «секретном акустическом оружии» и играх разведок в своём документальном фильме рассказывает телеканал «Россия 24». При этом фильм может оставить несколько двоякое впечатление. Получается, что советскую систему выставляют настолько слабой, что даже обычная западная музыка могла подтачивать её фундамент. Вспоминается: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь".
Однако существовали и иные программы от американских властей и специальных служб. Одна из таких в США получила название «секретного акустического оружия». Эта программа появилась в 50-е годы прошлого столетия, когда США намеревались использовать своих джазовых музыкантов для оказания особого влияния на страны социалистического блока, в первую очередь – на СССР.
«Прорыв железного занавеса» был устроен с привлечением таких музыкантов как Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи и др. Музыкантов и их музыку американские власти старались использовать в качестве инструмента, а то и оружия, холодной войны. Главный замысел: продвижение на восток американского образа жизни, американской мечты, американского отношения к жизни. И всё это на фоне того, что в самих США на тот момент часто появлялись очаги расового противостояния.
О «секретном акустическом оружии» и играх разведок в своём документальном фильме рассказывает телеканал «Россия 24». При этом фильм может оставить несколько двоякое впечатление. Получается, что советскую систему выставляют настолько слабой, что даже обычная западная музыка могла подтачивать её фундамент. Вспоминается: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь".
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