Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана: Пусть они мне позвонят

Президент США говорит о готовности к переговорам с Ираном

Я готов к переговорам с ними, но проведу переговоры в тот момент, когда и они будут к этому готовы. Как будут готовы, пусть они мне позвонят. А если не готовы, то не нужно меня беспокоить.

Американские СМИ заявляют о якобы существенном наращивании Ираном объёмов производства низкообогащённого урана. С такими материалами выходит информагентство Associated Press.Иран, отмечая приверженность так называемому ядерному соглашению, направил в МАГАТЭ уведомление «в рамках стандартной процедуры». Об этом пишет AP. В материале заявлено, что объёмы производства низкообогащённого урана Тегераном выросли примерно вчетверо.Пока эти объёмы за рамки ядерной сделки не выходят, однако в том же AP высказано опасение относительно возможности Ирана эти объёмы превысить.Для справки:Ранее Иран «дал» Европе два месяца на то, чтобы выстроить систему, которая фактически помогала бы Тегерану обходить американские санкции. В противном случае, по словам властей Ирана, им придётся вслед за США выйти из ядерного соглашения и вернуться к программе обогащения урана для своих нужд. Европа в этой связи находится в сложном положении, так как опасается как возможности приобретения Ираном ядерного статуса, так и «немилости» со стороны США в случае помощи Ирану по обходу американских санкций.Тем временем президент США заявил о готовности к переговорам с властями Ирана. На лужайке у Белого дома Трамп заявил:Далее Трамп заявил, что не видит «позитивных шагов» со стороны Ирана, но «если это произойдёт, то это будет встречено очень хорошо».