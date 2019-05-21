Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана: Пусть они мне позвонят
Американские СМИ заявляют о якобы существенном наращивании Ираном объёмов производства низкообогащённого урана. С такими материалами выходит информагентство Associated Press.
Иран, отмечая приверженность так называемому ядерному соглашению, направил в МАГАТЭ уведомление «в рамках стандартной процедуры». Об этом пишет AP. В материале заявлено, что объёмы производства низкообогащённого урана Тегераном выросли примерно вчетверо.
Пока эти объёмы за рамки ядерной сделки не выходят, однако в том же AP высказано опасение относительно возможности Ирана эти объёмы превысить.
Для справки:
Ядерная сделка ограничивает массу низкообогащённого урана для Исламской Республики Ирана отметкой в 300 кг.
Ранее Иран «дал» Европе два месяца на то, чтобы выстроить систему, которая фактически помогала бы Тегерану обходить американские санкции. В противном случае, по словам властей Ирана, им придётся вслед за США выйти из ядерного соглашения и вернуться к программе обогащения урана для своих нужд. Европа в этой связи находится в сложном положении, так как опасается как возможности приобретения Ираном ядерного статуса, так и «немилости» со стороны США в случае помощи Ирану по обходу американских санкций.
Тем временем президент США заявил о готовности к переговорам с властями Ирана. На лужайке у Белого дома Трамп заявил:
Далее Трамп заявил, что не видит «позитивных шагов» со стороны Ирана, но «если это произойдёт, то это будет встречено очень хорошо».
Президент США говорит о готовности к переговорам с Ираном
Иран, отмечая приверженность так называемому ядерному соглашению, направил в МАГАТЭ уведомление «в рамках стандартной процедуры». Об этом пишет AP. В материале заявлено, что объёмы производства низкообогащённого урана Тегераном выросли примерно вчетверо.
Пока эти объёмы за рамки ядерной сделки не выходят, однако в том же AP высказано опасение относительно возможности Ирана эти объёмы превысить.
Для справки:
Ядерная сделка ограничивает массу низкообогащённого урана для Исламской Республики Ирана отметкой в 300 кг.
Ранее Иран «дал» Европе два месяца на то, чтобы выстроить систему, которая фактически помогала бы Тегерану обходить американские санкции. В противном случае, по словам властей Ирана, им придётся вслед за США выйти из ядерного соглашения и вернуться к программе обогащения урана для своих нужд. Европа в этой связи находится в сложном положении, так как опасается как возможности приобретения Ираном ядерного статуса, так и «немилости» со стороны США в случае помощи Ирану по обходу американских санкций.
Тем временем президент США заявил о готовности к переговорам с властями Ирана. На лужайке у Белого дома Трамп заявил:
Я готов к переговорам с ними, но проведу переговоры в тот момент, когда и они будут к этому готовы. Как будут готовы, пусть они мне позвонят. А если не готовы, то не нужно меня беспокоить.
Далее Трамп заявил, что не видит «позитивных шагов» со стороны Ирана, но «если это произойдёт, то это будет встречено очень хорошо».
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter