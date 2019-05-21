Заявлено о потенциально колоссальных затратах при замене калибра 30 мм на 57 мм

Мы совместно с госкорпорацией "Ростех" проводим оценку, и заказчик в лице Минобороны также проводит соответствующие работы (по возможности перехода на калибр 57 мм).

Продолжается довольно непростое обсуждение темы перевода техники на калибр 57 мм. Это своеобразная попытка заменить штатный на сегодняшний день 30-мм калибр для российских легко- и среднебронированной техники.Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин, на которого ссылается ИА ТАСС, сообщает о проработке с Ростехом возможности замены основного калибра вооружений – с целью повышения мощности стрельбы и, соответственно, поражающей силы.Из заявления Александра Кочкина:Основной проблемой в данной ситуации является финансовая. Кочкин не называет конкретной суммы денежных средств, которые требуются на смену калибра, но отмечает, что это потенциально «колоссальные затраты». Сделано важное дополнение относительно того, что компании, входящие в структуры Ростеха, работают в инициативном порядке.Ранее был представлен боевой модуль «Кинжал» с пушкой того самого калибра – 57 мм. Такие модули могут устанавливаться, в том числе на «Деривацию-ПВО», вариант которой в таком исполнении (на шасси БМП-3) уже был продемонстрирован в прошлом году. Также рассматривается вариант установки боевого модуля АУ-220М "Байкал" с 57-мм пушкой.