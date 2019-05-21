Хуситы заявили о попадании ракеты в здание Минобороны Саудовской Аравии

Саудовские силы ПВО-ПРО зафиксировали несколько пусков баллистических ракет с территории Йемена по району аэропорта Эр-Рияда и городу Эт-Таиф (на западе Саудовской Аравии) – в 70 км восточнее Мекки. В Эт-Таифе располагается летняя правительственная резиденция.Ближневосточные информационные службы сообщают о том, что ракеты были выпущены хуситами.Для перехвата ракет были использованы противоракетные системы Patriot, которые ранее саудиты закупили у США. Утверждается, что использование комплексов «Пэтриот» позволило перехватить две ракеты, выпущенные с территории Йемена. О том, сколько ракет в общей сложности выпустили хуситы по Эр-Рияду и Эт-Таифу, не сообщается.При этом есть заявления СМИ о том, что жители столицы Саудовской Аравии видели в ночном небе как минимум шесть вспышек, сопровождающихся громким звуком. По официальным данным, жертв нет.Однако в издании «Аль-Масира» представители хуситов утверждают, что одна из ракет, прорвав систему ПРО Саудовской Аравии, попала в здание министерства обороны Саудовской Аравии. В саудовском военном ведомстве попадание ракеты отрицают.По некоторым данным, саудовскую территорию со стороны Йемена пытались атаковать и беспилотниками. БПЛА использовались для атак города Джизан.Атаки со стороны хуситов связывают с возобновлением саудовской коалицией операции по взятию под свой контроль йеменского порта Ходейда.