Минобороны России отказалось от тушёнки и "мясорастительных консервов"

То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, - тушенка и "консервы мясорастительные" - только на гражданке осталось. Даже ИРП, потомки сухого пайка, сейчас имеются в 7 разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт

У летчика они одни, у подводника - другие, у спецназовца зимой в горах - третьи. Кстати, энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки

Вооруженные силы России отказались от использования тушенки и "мясорастительных консервов", они больше не входят в рацион питания военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам".По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих. В настоящее время в российской армии используются ИРП (индивидуальный рацион питания), которых имеется 7 разновидностей на каждый день недели. Это сделано, чтобы рацион не приедался.- рассказал Булгаков.Он также отметил, что питание военнослужащих зависит от физических нагрузок, а они в вооруженных силах разные, поэтому и калорийность ИРП разрабатываются в зависимости от нескольких факторов: вид и род войск, место и режим несения службы и т.д.- подчеркнул замминистра.