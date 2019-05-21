Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть возбуждено очередное уголовное дело. На этот раз его обвиняют в государственной измене, попытке захвата власти и превышении должностных полномочий.Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.Портнов пояснил, что подал заявление на Порошенко 20 мая потому, что именно в этот день у Украины появился новый президент, а старый потерял свою неприкосновенность. Он обвинил бывшего главу государства в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.Отметим, что это будет уже одиннадцатое уголовное дело, возбужденное в отношении Петра Порошенко. Если не считать пару дел, возбужденных по заявлениям обиженного на Петра Алексеевича Саакашвили (незаконное лишение украинского гражданства и выдворение с Украины), то остальные уголовные дела возбуждены по более серьезным обвинениям. Среди них: незаконное обогащение, еще одна госизмена, дача взяток за назначение генпрокурора, существовании тайных тюрем СБУ, обвинение во вмешательстве в американские выборы и другие.Ранее сообщалось, что Порошенко собирается баллотироваться в Верховную Раду, где создаст оппозицию новому президенту Украины, а через пять лет снова будет претендовать на президентское кресло.