Тайны узника Шпандау
Одной из больших загадок истории двадцатого века времён Второй мировой войны по-прежнему остаётся совершённый 10 мая 1941 года заместителем фюрера по партии Рудольфом Гессом полёт в Шотландию. Этот эпизод не повлиял на дальнейшее развитие истории, однако, он продолжает представлять огромный интерес для историков.
Считается, что этот полёт проходил втайне от нацистского руководства, и его целью было заключение сепаратного мира между британским правительством и Германией с последующим совместным участием в войне против Советского Союза. Для Гитлера громом среди ясного неба стало такое «самоуправство» ближайшего соратника по партии. Он был взбешён. Планы своего заместителя по партии, связанные с заключением сепаратного мира с Великобританией, фюрер назвал «наивными», а Гесса стал воспринимать как человека, злоупотребившего его доверием. Даже жена Гесса не была в курсе его планов.
Однако нет никакого документального подтверждения цели полёта Гесса в страну, с которой воевал Третий рейх.
Не менее загадочными остаются и обстоятельства его смерти. По официальной версии Рудольф Гесс, бывший товарищ и заместитель Гитлера по партии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме немецкого города Шпандау в возрасте 93 лет. Так ли это было на самом деле? Смотрите документальный фильм "Смертельный полёт Гесса".
Считается, что этот полёт проходил втайне от нацистского руководства, и его целью было заключение сепаратного мира между британским правительством и Германией с последующим совместным участием в войне против Советского Союза. Для Гитлера громом среди ясного неба стало такое «самоуправство» ближайшего соратника по партии. Он был взбешён. Планы своего заместителя по партии, связанные с заключением сепаратного мира с Великобританией, фюрер назвал «наивными», а Гесса стал воспринимать как человека, злоупотребившего его доверием. Даже жена Гесса не была в курсе его планов.
Однако нет никакого документального подтверждения цели полёта Гесса в страну, с которой воевал Третий рейх.
Не менее загадочными остаются и обстоятельства его смерти. По официальной версии Рудольф Гесс, бывший товарищ и заместитель Гитлера по партии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме немецкого города Шпандау в возрасте 93 лет. Так ли это было на самом деле? Смотрите документальный фильм "Смертельный полёт Гесса".
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