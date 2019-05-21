ВСУ получили от США еще две контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 Firefinder

Соединенные Штаты передали вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder, размещенные на автомобилях HMMVW. Церемония передачи прошла 20 мая 2019 года в поселке Девички Киевской области, сообщает Минобороны Украины.По данным украинского военного ведомства, начиная с 2015 года в порядке военной помощи США передали на вооружение ВСУ уже 13 контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36 из наличия американской армии. Поставки начались в 2015 году, когда 14 ноября во Львов были доставлены со склада в Пенсильвании две первые РЛС обнаружения артиллерийских позиций. В июле 2016 года на Украину были доставлены еще четыре РЛС AN/TPQ-36 складского хранения, в мае 2017 - три РЛС, в июле 2018 - две и две в мае 2019 года.По имеющейся информации, подтверждаемой не только российскими, но и украинскими СМИ, первые шесть РЛС AN/TPQ-36 были подвергнуты американской стороной доработке с целью урезания их возможностей. Доработка должна была сделать невозможной их использование ВСУ для обнаружения артиллерийских обстрелов с территории России. Это было одним из условий, что "Киев не будет обострять конфликт с помощью новых систем".Однако неясно, проводились ли такие модификации на следующих семи контрбатарейных РЛС.Возимая РЛС AN/TPQ-36 Firefinder X-диапазона (8-12,5 ГГц) до настоящего времени является в армии США основной РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника. РЛС была разработана и производилась с 1978 года в большом количестве модификаций и поставлялась не менее чем в 18 стран мира.Для последней модификации РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника AN/TPQ-36(V)10 заявляется эффективная дальность засечки позиций артиллерии - до 15 км, РСЗО - до 24 км, и минометов - до 18 км.