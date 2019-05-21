США пообещали Киеву поддержку и санкции против "Северного потока-2"

США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России

Вашингтон намерен ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2", строящегося для доставки относительно дешевого российского газа в Европу. Об этом заявил американский министр энергетики Рик Перри, прибывший в Киев для участия в церемонии инаугурации нового президента Украины.Выступая в Киеве Перри заверил украинских политиков в том, что Соединенные Штаты введут санкции против строительства "Северного потока-2", который якобы позволит России отказаться от использования ГТС Украины для прокачки газа в Европу. Кроме того, в США планируют принять новый законопроект, предусматривающий ограничения в отношении строящегося газопровода. Правда Перри не стал пояснять, когда это все будет вводиться.Ранее министр энергетики США уже заявлял, что США выступают категорически против нового газопровода, по которому пойдет газ из России в Европу и предупреждал о введении санкций не только в отношении России, но и европейских компаний, участвующих в строительстве. В Вашингтоне назвали проект политическим, с помощью которого "Россия хочет увеличить свое влияние в Европе". При этом Перри утверждал, что США против строительства не только "Северного потока-2", но и против "Турецкого потока".Также в ходе своего выступления Перри заверил, что США продолжит поддерживать Украину "в защите независимости и в стремлении к свободе".В ответ новый президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за "лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины" и за помощь при проведении внутренних реформ. Также он призвал США продолжить ужесточение санкций против России.– заявил Зеленский.