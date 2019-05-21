Осужден врач, "нашедший" алкоголь в крови сбитого в Балашихе мальчика
Нашла своё продолжение история о якобы обнаружении алкоголя в крови мальчика, погибшего под колёсами автомобиля во дворе собственного дома. Напомним, что трагедия произошла в подмосковной Балашихе в апреле 2017 года. Мальчика, который гулял вместе со своим дедушкой во дворе, сбила Ольга Алисова, управлявшая автомобилем.
Трагедия получила наибольший резонанс в связи с тем, что врач-судмедэксперт Михаил Клейменов после проведения экспертизы выдал документ, в котором говорилось, что у мальчика в крови был алкоголь. Названное содержание спирта – аж 2,7 промилле.
Результаты экспертизы вызвали негодование в среде общественности и экспертов. Дошло до того, что начали подозревать уже и родственников шестилетнего мальчика в том, что те «давали ему пробовать алкоголь». В СМИ само дело стали называть "делом пьяного мальчика".
Теперь всё встало на свои места. В ходе следствия было выявлено, что совершена «медицинская ошибка». И совершил её тот самый врач Клеймёнов. Выяснилось, что Клеймёнов при взятии биообразцов для анализа допустил попадание микрофлоры, вызвавшей спиртовое брожение. Через некоторое время анализ и показал наличие этанола в крови мальчика.
Суд вынес обвинительный вердикт, приговорив врача бюро судмедэкспертизы Подмосковья к 10 месяцам исправительных работ. Сам Клеймёнов отказался общаться с журналистами, оставив без комментариев вопрос о том, получал ли он взятку от Алисовой. Стоит напомнить, что ранее Ольгу Алисову приговорили к трём годам лишения свободы.
Врач Клеймёнов
Трагедия получила наибольший резонанс в связи с тем, что врач-судмедэксперт Михаил Клейменов после проведения экспертизы выдал документ, в котором говорилось, что у мальчика в крови был алкоголь. Названное содержание спирта – аж 2,7 промилле.
Результаты экспертизы вызвали негодование в среде общественности и экспертов. Дошло до того, что начали подозревать уже и родственников шестилетнего мальчика в том, что те «давали ему пробовать алкоголь». В СМИ само дело стали называть "делом пьяного мальчика".
Теперь всё встало на свои места. В ходе следствия было выявлено, что совершена «медицинская ошибка». И совершил её тот самый врач Клеймёнов. Выяснилось, что Клеймёнов при взятии биообразцов для анализа допустил попадание микрофлоры, вызвавшей спиртовое брожение. Через некоторое время анализ и показал наличие этанола в крови мальчика.
Суд вынес обвинительный вердикт, приговорив врача бюро судмедэкспертизы Подмосковья к 10 месяцам исправительных работ. Сам Клеймёнов отказался общаться с журналистами, оставив без комментариев вопрос о том, получал ли он взятку от Алисовой. Стоит напомнить, что ранее Ольгу Алисову приговорили к трём годам лишения свободы.
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