На УВЗ заявили о планах дальнейшей модернизации САУ "Мста-С"

Мощная, с высокими боевыми характеристиками: скорострельность, маневренность, дальность стрельбы. Но требует серьёзной подготовки и отличного знания матчасти

В мае этого года исполняется 30 лет со дня принятия на вооружение самоходной гаубицы "Мста-С", однако САУ еще не исчерпала свой потенциал, работы по ее модернизации продолжаются. Об этом сообщил главный конструктор-начальник специального конструкторского бюро (СКБ) "Трансмаш-спецтехника" (входит в "УВЗ") Алексей Щипанов.По словам Щипанова, заложенный 30 лет назад модернизационный потенциал самоходной гаубицы еще не исчерпан и в настоящее время в КБ ведутся работы по дальнейшему совершенствованию самоходки. Современные модификации САУ "Мста-С" 2С19М1 и 2С19М2 производятся серийно и поставляются в вооруженные силы России.- отметил главный конструктор, добавив, что экспортный вариант "Мста-С" 2С19М1-155 ни в чем не уступает зарубежным аналогам, по некоторым параметрам превосходит их.САУ "Мста-С" была создана коллективом ОКБ-3 под руководством главного конструктора Юрия Томашова. Ее создание было отмечено Ленинской и Государственной премиями СССР. По основным характеристикам гаубица превосходила не только свою предшественницу 2С3М "Акация", но и современные ей аналоги и до сих считается одним из лучших САУ.152-мм САУ "Мста-С" оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 км. Боекомплект – 50 снарядов. Скорость – до 60 км/ч, запас хода – более 600 км. Модернизированные САУ могут вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".