Второй МРК проекта 22800 "Советск" вышел на ходовые испытания

Второй малый ракетный корабль "Советск" (ранее "Тайфун", название сохранилось на борту) проекта 22800 ("Каракурт") вышел на заводские ходовые испытания. Корабль буксирами был отведен с ССЗ "Пелла" по Неве на Ладожское озеро, в акватории которого и будут проходить испытания. Государственные испытания пройдут в Балтийском море.МРК "Советск" ("Тайфун") был заложен на ССЗ "Пелла" 24 декабря 2015 года одновременно с головным МРК "Ураган". Головной корабль был спущен на воду 29 июля 2017 года и вошел в состав Балтийского флота 17 декабря прошлого года под названием "Мытищи". Второй МРК "Тайфун" («Советск») был спущен на воду 24 ноября 2017 года, ввод его в строй ожидается к концу 2019 года.В настоящее время на ССЗ "Пелла" ведется достройка еще двух МРК данного проекта: "Шквал" (переименован в "Одинцово") заложен/спущен на воду 29 июля 2016/ 5 мая 2018 года и "Буря" заложен/спущен на воду 24 декабря 2016/ 23 октября 2018 года соответственно. Одновременно на ССЗ "Море" в Феодосии в рамках заключенного с "Пеллой" контракта на строительство семи кораблей, ведется строительство трех МРК: "Шторм" (переименован в "Козельск"), "Охотск" и "Вихрь".5 августа 2016 года Минобороны заключило контракт на постройку еще пяти МРК проекта 22800 с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). Заказ распределен между Зеленодольском и ССЗ "Залив" в Керчи, на котором были заложены МРК "Циклон" (26 июля 2016 года) и "Муссон" ("Аскольд"), заложен 18 ноября 2016 года и "Пассат" ("Амур"), заложен 30 июля 2017 года). В Зеленодольске закладка МРК "Туча" прошла 26 февраля 2019 года.В августе 2018 года Минобороны заключило контракты на постройку еще шести МРК для ТОФ. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год.Корабли проекта 22800 "Каракурт" фактически сменяют в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которых заказано всего 12 штук. По планам ВМФ РФ в состав флота должны войти не менее 18 МРК проекта 22800, однако строительство кораблей тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507 на ПАО "Звезда".