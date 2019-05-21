Поднятый со дна фрегат Helge Ingstad скорее всего отправят на запчасти

Возвращение в строй фрегата Helge Ingstad займет порядка пяти лет и потребует расходов в размере 1,6 млрд долларов. В тоже время постройка нового фрегата такого же типа займет все те же пять лет, но обойдется в сумму от 1,2 млрд до 1,5 млрд долларов

Норвежский фрегат Helge Ingstad, затонувший у берегов Норвегии после столкновения с танкером и поднятый со дна в ходе спасательной операции, решено не восстанавливать. Решение о списании корабля будет принято Министерством национальной обороны страны в ближайшее время.Норвежское военное ведомство может принять решение не восстанавливать фрегат Helge Ingstad по причине большой стоимости восстановительных работ. По данным Минобороны страны постройка нового корабля обойдется дешевле, чем проведение работ на фрегате. Предварительное решение об этом было вынесено 17 мая этого года, когда свое мнение высказал генеральный инспектор ВМС страны адмирал Хаакон Брюн-Ханссен, подтвердив его соответствующими расчетами.- заявил адмирал, тем самым озвучив один из вариантов дальнейшей судьбы фрегата.Несмотря на приведенные доводы, не все в военном ведомстве готовы принять окончательного решения по фрегату, поэтому оно затягивается и будет озвучено летом этого года. Однако в ВМС Норвегии уже имеются планы пустить механизмы и устройства фрегата на запчасти для оставшихся четырех однотипных фрегатов, а корпус корабля сдать в утиль или переоборудовать в несамоходное учебно-тренировочное судно ВМС.Фрегат F313 Helge Ingstad - один из пяти норвежских фрегатов класса Fridtjof Nansen. 8 ноября 2018 года, возвращаясь с учений НАТО, он столкнулся с танкером, в результате чего получил серьезные повреждения и начал тонуть. С помощью буксиров его удалось дотолкать до берега, где фрегат почти полностью ушел под воду и в таком положении находился до конца февраля 2019 года, когда в ходе спасательной операции его удалось поднять и с помощью плавкранов доставить на военно-морскую базу Хааконсверн.