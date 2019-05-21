В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
В Объединённой авиастроительной корпорации прокомментировали публикации о том, что самолёты Су-34 перестанут выпускать в Новосибирске, а производство будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре. Публикация на днях была размещена на страницах регионального СМИ «Тайга.инфо». В издании сослались на «представителей предприятия в Новосибирске».
«Интерфакс-АВН» пишет о реакции ОАК на эту публикацию. В пресс-службе ОАК говорится о том, что публикация «Тайги» не соответствует действительности. Заявлено, что никаких решений о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска не принималось.
При этом тот же «Интерфакс» пишет о ходе оптимизации в Объединённой авиастроительной корпорации. Со ссылкой на неназванный источник информационное агентство заявляет о том, что «некоторые заводы могут лишиться финальной сборки самолётов». В частности, такие планы озвучены, как пишет «Интерфакс», в отношении того самого Новосибирского авиапредприятия. Здесь нужно подчеркнуть, что источник остаётся неназванным.
Для справки:
Су-34 – истребитель-бомбардировщик, который проявил себя в том числе при выполнении ударов по террористам в Сирии. Эксплуатируется с весны 2014 года. По состоянию на конец 2018 года произведено более 120 единиц таких самолётов.
«Интерфакс-АВН» пишет о реакции ОАК на эту публикацию. В пресс-службе ОАК говорится о том, что публикация «Тайги» не соответствует действительности. Заявлено, что никаких решений о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска не принималось.
При этом тот же «Интерфакс» пишет о ходе оптимизации в Объединённой авиастроительной корпорации. Со ссылкой на неназванный источник информационное агентство заявляет о том, что «некоторые заводы могут лишиться финальной сборки самолётов». В частности, такие планы озвучены, как пишет «Интерфакс», в отношении того самого Новосибирского авиапредприятия. Здесь нужно подчеркнуть, что источник остаётся неназванным.
Для справки:
Су-34 – истребитель-бомбардировщик, который проявил себя в том числе при выполнении ударов по террористам в Сирии. Эксплуатируется с весны 2014 года. По состоянию на конец 2018 года произведено более 120 единиц таких самолётов.
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