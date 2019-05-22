Пойдёт ли белорусский «Берсерк» в серию?
В последние годы белорусская оборонная промышленность представила несколько перспективных робототехнических комплексов военного назначения. Одной из последних и наиболее интересных разработок такого рода является т.н. роботизированный огневой комплекс (РОК) «Берсерк». Эта машина неоднократно демонстрировалась на различных мероприятиях и даже получила оценку руководства страны.
Проект РОК «Берсерк» был разработан белорусской компанией «БСВТ – новые технологии». Эта организация хорошо известна своими разработками в сфере военной и гражданской электроники и робототехнических систем. К примеру, в 2017 г. она представила РТК «Богомол», способный нести противотанковые управляемые ракеты.
Новый образец РОК под названием «Берсерк» впервые был представлен 3 июля прошлого года на параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь. В начале октября 2018-го на одном из белорусских полигонов состоялся показ перспективной техники, в ходе которого с «Берсерком» ознакомилось руководство страны. Президент Александр Лукашенко высоко оценил подобные системы и предложил поставить их на вооружение.
В марте в Минске состоялась выставка MILEX-2019, в ходе которой «БСВТ – новые технологии» вновь показала свои современные разработки. Одним из экспонатов на стенде компании стал РОК «Берсерк». Вновь упоминались преимущества и положительные качества комплекса, но какие-либо сообщения о его реальных перспективах пока не поступали. Будет ли он принят на вооружение, не ясно.
Новый РОК «Берсерк» представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину с пулеметным вооружением. Он построен на основе шасси, ранее созданного для РТК «Богомол». На этой платформе устанавливается новый боевой модуль, соответствующий решаемым задачам.
Базовое шасси выполнено в виде компактной легкобронированной гусеничной машины. Оно имеет корпус сложной формы с рациональными углами наклона брони и развитыми надгусеничными полками. На крыше предусматривается посадочное место для боевого модуля. Компоновка определяется с учетом специфики силовой установки и набора бортовой аппаратуры. Отмечается, что подавляющее большинство используемых компонентов имеет белорусское происхождение.
Шасси «Богомола» комплектуется гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя и электрогенератора. Кормовые ведущие колеса соединяются с парой электромоторов. При разработке «Берсерка» ходовая часть шасси не изменялась. Под бортовыми кожухами, помещенными внутри гусениц, остались пять опорных катков и один поддерживающий.
Для наблюдения за местностью и вождения шасси оснащено набором видеокамер. Несколько таких приборов собрано в единый блок на носу корпуса и обеспечивает обзор передней полусферы. Еще одна камера помещена в корме. Бортовая радиоаппаратура обеспечивает передачу видеосигнала и телеметрии на операторский пульт в режиме реального времени.
РОК «Берсерк» получил новый боевой модуль с пулеметным вооружением. Это изделие выполнено в виде платформы с кормовой опорой для качающегося блока вооружений. Вероятно, в платформе устанавливаются приводы наведения, а также хранится боекомплект. Блок вооружений выполнен в прямоугольном корпусе и имеет два места для пулеметов. Справа от него устанавливается блок оптико-электронной аппаратуры для поиска целей.
В представленном виде «Берсерк» вооружен двумя пулеметами ГШГ-7,62 винтовочного калибра. Пулемет с вращающимся блоком из четырех стволов способен развивать скорострельность до 6 тыс. выстрелов в минуту. Пулеметы предназначены для стрельбы на дальностях до 1000 м. Указана возможность атаки наземных и воздушных целей. Максимальная скорость цели – 300 км/ч. Обеспечена высокая точность и кучность огня.
ОЭС обнаружения и наведения позволяет находить различные цели в широком диапазоне дальностей. Обнаружение человека осуществляется на дальностях до 2 км, беспилотного летательного аппарата – до 3 км. Более крупные воздушные цели, такие как вертолеты видны с 10 км.
Управление РОК «Берсерк» осуществляется при помощи операторского пульта. Двусторонняя связь с передачей команд, видеосигнала и телеметрии обеспечивается на дальностях до 5 км в условиях городской застройки и до 20 км на открытой местности. Возможно использование комплекса с ретрансляторами разного рода. Предусматривается режим автоматизированного патрулирования.
Выбор целей для сопровождения и решение о применении оружия остаются за человеком. В дальнейшем в «БСВТ – новые технологии» планируют создать алгоритмы автоматического взятия на сопровождение и распознавание целей.
Дистанционно управляемая машина средних размеров и массой не более 1,5-2 т способна работать в автономном режиме в течение 24 часов. Запас хода по топливу – 100 км.
РОК «Берсерк» предназначается для ведения патрулирования, поиска и уничтожения различных объектов. Он может применяться для защиты стационарных объектов, сопровождения некоторых образцов техники и огневой поддержки пехотных подразделений. Успешному решению всех этих задач способствует сочетание унифицированного гусеничного шасси, развитых средств наблюдения и сравнительно мощного стрелкового оружия.
Разработчик считает одним из главных преимуществ «Берсерка» базовое унифицированное гусеничное шасси. Платформа с гибридной силовой установкой обеспечивает достаточную подвижность для работы в городских условиях и на иной местности. Заявлена высокая проходимость и подвижность. Пригодное для монтажа разных боевых модулей и иных средств шасси дает проекту большой модернизационный потенциал.
В нынешнем виде РОК «Берсерк» оснащен двумя пулеметами ГШГ-7,62 с вращающимися блоками стволов. Такое оружие способно показывать суммарную скорострельность до 12 тыс. выстрелов в минуту, что дает очевидное повышение огневой мощи в сравнении с другими вариантами пулеметного вооружения того же калибра. Именно высокая скорострельность обеспечивает возможность эффективной борьбы как с наземными, так и со скоростными воздушными целями.
Впрочем, применение ГШГ-7,62 имеет серьезный недостаток. Скорострельные пулеметы быстро расходуют боекомплект, размеры которого ограничены доступными объемами боевого модуля и грузоподъемностью шасси. Вследствие этого оператору необходимо учитывать не только поражение цели, но и экономию боеприпасов.
Проект «Берсерк» в текущем виде имеет возможности для обновления и улучшения, и в «БСВТ – новые технологии» ведутся работы в этом направлении. Прежде всего, осуществляется модернизация систем управления и алгоритмов работы автоматики. В дальнейшем возможно создание модификаций РОК с иным оснащением и вооружением.
В прошлом году президент А. Лукашенко высоко оценил РОК «Берсерк» и указал на необходимость постановки таких систем на вооружение. Возможно, что белорусское министерство обороны прислушается к рекомендациям главы государства и сделает необходимые шаги. Стартовым заказчиком нового робототехнического комплекса может стать именно армия Республики Беларусь.
Решению о принятии «Берсерка» на вооружение могут поспособствовать несколько основных факторов. Белорусская армия стремится по возможности обновлять свою материальную часть и внедрять новые образцы. Также взят курс на создание собственных проектов разного рода с последующим принятием на вооружение. На таком фоне РОК «Берсерк» выглядит перспективным и многообещающим.
Впрочем, белорусский РТК не следует переоценивать. Предыдущая разработка «БСВТ – новые технологии», РОК «Богомол», тоже получила высокие оценки и похвалу, но до сих пор не поступила в серию. Ее реальные перспективы все еще остаются неопределенными. То же может быть и с «Берсерком». Как нередко случается, заявления высокопоставленных лиц могут не соответствовать реальным действиям.
Перспективы РОК «Берсерк» на международном рынке вооружений (если его будут предлагать зарубежным заказчикам) не менее туманны. Сейчас на рынке присутствует множество РТК с разными особенностями, возможностями и преимуществами. Определенная часть таких изделий является прямыми конкурентами белорусского «Берсерка». Сможет ли он успешно противостоять иностранным образцам – большой вопрос. При этом речь идет не только о технических аспектах, но и о политических затруднениях. Наконец, не следует забывать, что белорусские производители пока не успели получить репутацию лидеров рынка, способствующую появлению заказов.
Таким образом, на данный момент проект РОК «Берсерк» создает неоднозначное впечатление. Технические аспекты этой разработки выглядят интересно и многообещающе. Однако практические перспективы вызывают сомнения. Как будут развиваться события, станет ясно позже. Пока попадание «Берсерка» в армию столь же вероятно, как и сохранение статуса исключительно выставочного образца.
Краткая история
Проект РОК «Берсерк» был разработан белорусской компанией «БСВТ – новые технологии». Эта организация хорошо известна своими разработками в сфере военной и гражданской электроники и робототехнических систем. К примеру, в 2017 г. она представила РТК «Богомол», способный нести противотанковые управляемые ракеты.
Новый образец РОК под названием «Берсерк» впервые был представлен 3 июля прошлого года на параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь. В начале октября 2018-го на одном из белорусских полигонов состоялся показ перспективной техники, в ходе которого с «Берсерком» ознакомилось руководство страны. Президент Александр Лукашенко высоко оценил подобные системы и предложил поставить их на вооружение.
В марте в Минске состоялась выставка MILEX-2019, в ходе которой «БСВТ – новые технологии» вновь показала свои современные разработки. Одним из экспонатов на стенде компании стал РОК «Берсерк». Вновь упоминались преимущества и положительные качества комплекса, но какие-либо сообщения о его реальных перспективах пока не поступали. Будет ли он принят на вооружение, не ясно.
Особенности конструкции
Новый РОК «Берсерк» представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину с пулеметным вооружением. Он построен на основе шасси, ранее созданного для РТК «Богомол». На этой платформе устанавливается новый боевой модуль, соответствующий решаемым задачам.
Базовое шасси выполнено в виде компактной легкобронированной гусеничной машины. Оно имеет корпус сложной формы с рациональными углами наклона брони и развитыми надгусеничными полками. На крыше предусматривается посадочное место для боевого модуля. Компоновка определяется с учетом специфики силовой установки и набора бортовой аппаратуры. Отмечается, что подавляющее большинство используемых компонентов имеет белорусское происхождение.
Шасси «Богомола» комплектуется гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя и электрогенератора. Кормовые ведущие колеса соединяются с парой электромоторов. При разработке «Берсерка» ходовая часть шасси не изменялась. Под бортовыми кожухами, помещенными внутри гусениц, остались пять опорных катков и один поддерживающий.
Для наблюдения за местностью и вождения шасси оснащено набором видеокамер. Несколько таких приборов собрано в единый блок на носу корпуса и обеспечивает обзор передней полусферы. Еще одна камера помещена в корме. Бортовая радиоаппаратура обеспечивает передачу видеосигнала и телеметрии на операторский пульт в режиме реального времени.
РОК «Берсерк» получил новый боевой модуль с пулеметным вооружением. Это изделие выполнено в виде платформы с кормовой опорой для качающегося блока вооружений. Вероятно, в платформе устанавливаются приводы наведения, а также хранится боекомплект. Блок вооружений выполнен в прямоугольном корпусе и имеет два места для пулеметов. Справа от него устанавливается блок оптико-электронной аппаратуры для поиска целей.
В представленном виде «Берсерк» вооружен двумя пулеметами ГШГ-7,62 винтовочного калибра. Пулемет с вращающимся блоком из четырех стволов способен развивать скорострельность до 6 тыс. выстрелов в минуту. Пулеметы предназначены для стрельбы на дальностях до 1000 м. Указана возможность атаки наземных и воздушных целей. Максимальная скорость цели – 300 км/ч. Обеспечена высокая точность и кучность огня.
ОЭС обнаружения и наведения позволяет находить различные цели в широком диапазоне дальностей. Обнаружение человека осуществляется на дальностях до 2 км, беспилотного летательного аппарата – до 3 км. Более крупные воздушные цели, такие как вертолеты видны с 10 км.
Управление РОК «Берсерк» осуществляется при помощи операторского пульта. Двусторонняя связь с передачей команд, видеосигнала и телеметрии обеспечивается на дальностях до 5 км в условиях городской застройки и до 20 км на открытой местности. Возможно использование комплекса с ретрансляторами разного рода. Предусматривается режим автоматизированного патрулирования.
Выбор целей для сопровождения и решение о применении оружия остаются за человеком. В дальнейшем в «БСВТ – новые технологии» планируют создать алгоритмы автоматического взятия на сопровождение и распознавание целей.
Дистанционно управляемая машина средних размеров и массой не более 1,5-2 т способна работать в автономном режиме в течение 24 часов. Запас хода по топливу – 100 км.
Цели и задачи
РОК «Берсерк» предназначается для ведения патрулирования, поиска и уничтожения различных объектов. Он может применяться для защиты стационарных объектов, сопровождения некоторых образцов техники и огневой поддержки пехотных подразделений. Успешному решению всех этих задач способствует сочетание унифицированного гусеничного шасси, развитых средств наблюдения и сравнительно мощного стрелкового оружия.
Разработчик считает одним из главных преимуществ «Берсерка» базовое унифицированное гусеничное шасси. Платформа с гибридной силовой установкой обеспечивает достаточную подвижность для работы в городских условиях и на иной местности. Заявлена высокая проходимость и подвижность. Пригодное для монтажа разных боевых модулей и иных средств шасси дает проекту большой модернизационный потенциал.
В нынешнем виде РОК «Берсерк» оснащен двумя пулеметами ГШГ-7,62 с вращающимися блоками стволов. Такое оружие способно показывать суммарную скорострельность до 12 тыс. выстрелов в минуту, что дает очевидное повышение огневой мощи в сравнении с другими вариантами пулеметного вооружения того же калибра. Именно высокая скорострельность обеспечивает возможность эффективной борьбы как с наземными, так и со скоростными воздушными целями.
Впрочем, применение ГШГ-7,62 имеет серьезный недостаток. Скорострельные пулеметы быстро расходуют боекомплект, размеры которого ограничены доступными объемами боевого модуля и грузоподъемностью шасси. Вследствие этого оператору необходимо учитывать не только поражение цели, но и экономию боеприпасов.
Проект «Берсерк» в текущем виде имеет возможности для обновления и улучшения, и в «БСВТ – новые технологии» ведутся работы в этом направлении. Прежде всего, осуществляется модернизация систем управления и алгоритмов работы автоматики. В дальнейшем возможно создание модификаций РОК с иным оснащением и вооружением.
Экземпляр для выставки или серия для армии?
В прошлом году президент А. Лукашенко высоко оценил РОК «Берсерк» и указал на необходимость постановки таких систем на вооружение. Возможно, что белорусское министерство обороны прислушается к рекомендациям главы государства и сделает необходимые шаги. Стартовым заказчиком нового робототехнического комплекса может стать именно армия Республики Беларусь.
Решению о принятии «Берсерка» на вооружение могут поспособствовать несколько основных факторов. Белорусская армия стремится по возможности обновлять свою материальную часть и внедрять новые образцы. Также взят курс на создание собственных проектов разного рода с последующим принятием на вооружение. На таком фоне РОК «Берсерк» выглядит перспективным и многообещающим.
Впрочем, белорусский РТК не следует переоценивать. Предыдущая разработка «БСВТ – новые технологии», РОК «Богомол», тоже получила высокие оценки и похвалу, но до сих пор не поступила в серию. Ее реальные перспективы все еще остаются неопределенными. То же может быть и с «Берсерком». Как нередко случается, заявления высокопоставленных лиц могут не соответствовать реальным действиям.
Перспективы РОК «Берсерк» на международном рынке вооружений (если его будут предлагать зарубежным заказчикам) не менее туманны. Сейчас на рынке присутствует множество РТК с разными особенностями, возможностями и преимуществами. Определенная часть таких изделий является прямыми конкурентами белорусского «Берсерка». Сможет ли он успешно противостоять иностранным образцам – большой вопрос. При этом речь идет не только о технических аспектах, но и о политических затруднениях. Наконец, не следует забывать, что белорусские производители пока не успели получить репутацию лидеров рынка, способствующую появлению заказов.
Таким образом, на данный момент проект РОК «Берсерк» создает неоднозначное впечатление. Технические аспекты этой разработки выглядят интересно и многообещающе. Однако практические перспективы вызывают сомнения. Как будут развиваться события, станет ясно позже. Пока попадание «Берсерка» в армию столь же вероятно, как и сохранение статуса исключительно выставочного образца.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "БВСТ - новые технологии" / bsvt-novyetechnologii.by, Военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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