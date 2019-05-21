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Корпус морской пехоты США заказал еще 12 вертолётов CH-53K King Stallion

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Корпус морской пехоты США в ближайшем будущем получит на вооружение еще одну партию новейших тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion. Компания Sikorsky заключила 17 мая этого года новый контракт стоимостью 1,3 млрд долларов на поставку 12 новых винтокрылых машин для КМП США, сообщает Naval Today.

Корпус морской пехоты США заказал еще 12 вертолётов CH-53K King Stallion



В настоящее время на вооружении Корпуса морской пехоты находятся восемь вертолетов CH-53K при озвученной потребности в 200 единиц машин данного типа. По словам генерал-лейтенанта Стивена Руддера, новый транспортный вертолет значительно расширят возможности по доставке на большие расстояния грузов и техники морской пехоты США в рамках выполнения оперативных задач.

Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой "мощной" в семействе "Жеребцов" (от англ. Stallion – жеребец). Машина впервые поднялась в воздух в 2015 году, а в 2018 первый серийный вертолет передали в опытную эксплуатацию. Считается самым мощным вертолетом, стоящим на вооружении армии США. При максимальной взлетной массе в 39,9 тонн, он способен поднять на внешней подвеске груз до 12,25 тонны (максимальный вес, поднятый на испытаниях, – 16,3 тонны) или до 55 человек в грузовом отсеке и переместить на расстояние в 200 км. Скорость вертолета - 315 км/час. Экипаж от 2 до 5 человек (два пилота+3 стрелка). На вооружении три 12,7-мм пулемета.

Вертолет оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

Несмотря на то, что стоимость CH-53K King Stallion сопоставима с новейшим истребителем пятого поколения F-35B, в Минобороны США считают такие затраты оправданными.
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