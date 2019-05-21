Корпус морской пехоты США заказал еще 12 вертолётов CH-53K King Stallion
Корпус морской пехоты США в ближайшем будущем получит на вооружение еще одну партию новейших тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion. Компания Sikorsky заключила 17 мая этого года новый контракт стоимостью 1,3 млрд долларов на поставку 12 новых винтокрылых машин для КМП США, сообщает Naval Today.
В настоящее время на вооружении Корпуса морской пехоты находятся восемь вертолетов CH-53K при озвученной потребности в 200 единиц машин данного типа. По словам генерал-лейтенанта Стивена Руддера, новый транспортный вертолет значительно расширят возможности по доставке на большие расстояния грузов и техники морской пехоты США в рамках выполнения оперативных задач.
Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой "мощной" в семействе "Жеребцов" (от англ. Stallion – жеребец). Машина впервые поднялась в воздух в 2015 году, а в 2018 первый серийный вертолет передали в опытную эксплуатацию. Считается самым мощным вертолетом, стоящим на вооружении армии США. При максимальной взлетной массе в 39,9 тонн, он способен поднять на внешней подвеске груз до 12,25 тонны (максимальный вес, поднятый на испытаниях, – 16,3 тонны) или до 55 человек в грузовом отсеке и переместить на расстояние в 200 км. Скорость вертолета - 315 км/час. Экипаж от 2 до 5 человек (два пилота+3 стрелка). На вооружении три 12,7-мм пулемета.
Вертолет оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.
Несмотря на то, что стоимость CH-53K King Stallion сопоставима с новейшим истребителем пятого поколения F-35B, в Минобороны США считают такие затраты оправданными.
В настоящее время на вооружении Корпуса морской пехоты находятся восемь вертолетов CH-53K при озвученной потребности в 200 единиц машин данного типа. По словам генерал-лейтенанта Стивена Руддера, новый транспортный вертолет значительно расширят возможности по доставке на большие расстояния грузов и техники морской пехоты США в рамках выполнения оперативных задач.
Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой "мощной" в семействе "Жеребцов" (от англ. Stallion – жеребец). Машина впервые поднялась в воздух в 2015 году, а в 2018 первый серийный вертолет передали в опытную эксплуатацию. Считается самым мощным вертолетом, стоящим на вооружении армии США. При максимальной взлетной массе в 39,9 тонн, он способен поднять на внешней подвеске груз до 12,25 тонны (максимальный вес, поднятый на испытаниях, – 16,3 тонны) или до 55 человек в грузовом отсеке и переместить на расстояние в 200 км. Скорость вертолета - 315 км/час. Экипаж от 2 до 5 человек (два пилота+3 стрелка). На вооружении три 12,7-мм пулемета.
Вертолет оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.
Несмотря на то, что стоимость CH-53K King Stallion сопоставима с новейшим истребителем пятого поколения F-35B, в Минобороны США считают такие затраты оправданными.
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