Российские "Медведи" Ту-95МС совершили полёт у побережья Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели плановые полёты над нейтральными водами нескольких морей, а также у побережья Аляски и Алеутских островов. Полет в общей сложности занял более 12 часов, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Согласно распространенному сообщению, четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Продолжительность полета составила более 12 часов, на отдельных участках полета ракетоносцы сопровождались истребителями пятого поколения F-22 ВВС США.В Минобороны подчеркнули, что российские самолеты совершили плановый полет без захода в воздушное пространство других государств, а российские ракетоносцы регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана в строгом соответствии с с международными правилами использования воздушного пространства.Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь". Самолёт предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.В настоящее время Минобороны проводит модернизацию "стратегов" на предприятии "ТАНТК имени Г. М. Бериева" в Таганроге. В процессе капремонта и модернизации на самолетах меняют радиолокационную станцию "Обзор-МС" на "Новеллу-НВ", устанавливают новую систему отображения информации "СОИ-021" и модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2". Также на самолет устанавливают новые двигатели.