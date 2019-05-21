Нардепы ВРУ рассказали о темах разговора с президентом Зеленским

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский сегодня встречался с главами фракций, депутатских групп и представителями высшего секретариата ВРУ, о роспуске которой заявил накануне. Сообщается, чему были посвящены переговоры Зеленского с нардепами.Встреча проходила с Андреем Парубием (спикер), вице-спикером Ириной Геращенко, Олегом Ляшко – лидером Радикальной партии, Олегом Березюком – лидером фракции «Самопомощь», Юлией Тимошенко – председателем фракции «Батькивщина» и др.В первую очередь обсуждался вопрос с выбором даты для досрочных выборов в Верховную раду. Решили выбирать из двух дат. Выборы в украинский парламент пройдут в последнюю декаду июля – либо 21, либо 28 числа.Также президент Украины выступил с предложением по снижению «проходного» барьера. По мнению Зеленского, в Раде должны быть представлены как можно больше политических сил, а потому балл должен составить от 3%.Ирина Геращенко на брифинге после встречи с Зеленским заявила, что нардепы «досрочных выборов не боятся», что и продемонстрировали в ходе встречи с президентом.Юлия Тимошенко в ходе того же брифинга заявила, что спикер парламента назвал роспуск Верховной рады незаконным действием. Тимошенко отметила, что не считает роспуск ВРУ незаконным и готова к досрочным выборам.Ранее Владимир Зеленский принял подавшего в отставку главу Минобороны Украины Степана Полторака.