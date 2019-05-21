В США начались полёты вертолёта HH-60W для сил специальных операций

В США совершил первый полет перспективный вертолет HH-60W, разрабатываемый компанией Lockheed Martin для проведения спасательных операций силами ССО на территории, контролируемой противником. Проведенные в Уэст-Палм-Бич во Флориде испытания признаны полностью успешными.Новый американский вертолет HH-60W для проведения спасательных операций разрабатывается на замену устаревшим вертолетам HH-60G Pave Hawk, разработанные еще в начале 1980-х годов. Предназначение таких вертолетов - спасательные операции на территории, контролируемой противником, а также поисково-спасательные работы, медицинские перевозки и борьба с наркотрафиком.Новый вертолет разрабатывается с 2012 года, он получил увеличенные топливные баки, обновленное бортовое оборудование и защищенные системы связи. Ожидается, что машина, разрабатываемая на базе многоцелевого UH-60M с электро-дистанционной системой управления, получит также расширенную номенклатуру вооружения.В планах ВВС США приобретение 113 новых вертолетов, которые по мере поступления будут заменять HH-60G. До конца этого года компания Lockheed Martinдо намерена поставить первые 10 новых вертолетов.MH-60G Pave Hawk - многоцелевой вертолет для сил специальных операций, созданный американской фирмой "Sikorsky Aircraft" (сейчас входит в состав Lockheed Martin) на базе многоцелевого вертолета UH-60 "Black Hawk" (HH-60G - более дешевая версия вертолета, не имеющая ИК системы обзора передней полусферы). Вертолет в ССО в шутку называют "командой спасения 911". Он способен развивать скорость до 224 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 600 километров. Машины вооружены двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Вертолеты оснащены системами радиоэлектронного подавления, тепловизорами, защищенными системами связи.