ОБТ «Меркава Mk.4» в АОИ. Соединения, модернизация и будущее
Основу парка техники бронетанковых войск Армии обороны Израиля составляют основные боевые танки семейства «Меркава» нескольких моделей. Стремясь сохранить лидирующие позиции в регионе, Израиль строит новые танки и модернизирует имеющиеся, а также проводит перевооружение строевых частей. Регулярно публикуются различные новости о текущих работах и планах на будущее, что позволяет составить достаточно подробную картину.
По известным данным, в составе бронетанковых войск АОИ имеется три регулярные танковые бригады. Это 7-я танковая бригада «Саар ми-Голан» и 188-я бригада «Барак» из состава 36-й бронетанковой дивизии, а также 401-я бригада «Иквот а-Барзель» (162-я бронетанковая дивизия). За подготовку личного состава отвечает учебно-тренировочная 460-я бригада «Бней Ор». Также в сухопутных войсках имеется девять резервных бригад.
В прошлом существовали и иные соединения, но на протяжении нескольких последних десятилетий имели место существенные сокращения. В частности, в 2014 г. расформировали сразу четыре резервные бригады, вооруженные устаревшей техникой.
По результатам расформирования резервных бригад и списания устаревшей техники сформировался новый облик бронетанковых войск. Теперь они вооружены только танками семейства «Меркава», самые старые из которых относятся к проекту Mk.2. При этом продолжается поставка современных Mk.4 с постепенным выводом более старых машин в резерв.
Согласно открытым источникам, наиболее развитыми в техническом отношении являются 7-я и 401-я танковые бригады. Последняя к середине прошлого десятилетия полностью перешла с танков «Магах» на современные «Меркава Mk.4». Перевооружение 7-й бригады «Саар ми-Голан» осуществлялось в 2013-16 гг. Ранее бригада имела танки «Меркава Mk.2». 188-я бригада по-прежнему использует танки Mk.3 поздних модификаций.
Определенный интерес представляет материальная часть учебной 460-й бригады. Она примерно на две трети укомплектована ОБТ «Меркава Mk.4», а оставшийся парк сформирован машинами предыдущей модели Mk.3. Основная масса резервных бригад вооружена танками Mk.2 и Mk.3. Только одна (4-я) полностью переведена на современные Mk.4, а 847-я находится на стадии перевооружения.
К сожалению, часть данных по состоянию сухопутных войск отсутствует в открытом доступе, из-за чего общая численность ОБТ разных моделей и распределение техники между соединениями неизвестны. Справочники The Military Balance указывают на парк танков численностью не более 450-460 единиц. Из прочих источников следует, что в регулярных и резервных бригадах может иметься не менее 1100-1200 ОБТ разных типов. В таком случае регулярные бригады имеют не менее 300-320 машин «Меркава», из которых лишь треть – Mk.3.
В 2009 году стартовала программа модернизации ОБТ «Меркава Mk.4» с применением комплекса активной защиты «Меиль Руах». По названию КАЗ такой вариант обновления получил обозначение Mk.4m или Mk.4 «Мем». По итогам предыдущих случаев боевого применения было принято решение о широком внедрении КАЗ на всех новых танках. Подобные планы до сих пор не были реализованы в полной мере, но уже получены самые серьезные усехи.
Напомним, КАЗ «Меиль Руах», также известный как Trophy, был создан компаниями IAI и Rafael с целью повышения живучести бронетехники разных классов. Комплекс включает набор компактных РЛС для поиска подлетающих опасных объектов, а также защитное пусковое устройство. «Трофи» отслеживает обстановку на всех направлениях и может одновременно отвечать на несколько угроз.
Первыми модернизацию по проекту Mk.4 «Мем» прошли бронемашины 401-й танковой бригады «Иквот а-Барзель». Работы начались в 2009 году и завершились в 2011-м. К настоящему времени 401-я бригада вооружена только ОБТ «Меркава Mk.4» с КАЗ. Уже весной 2011 г. танки 401-й бригады использовали свои КАЗ в боевой обстановке. Противник дважды пытался атаковать танки, но их КАЗ уничтожили средства поражения на подлете.
Перевооружение 7-й танковой бригады, стартовавшее в 2013-14 годах, предусматривало поставку бронетехники новой постройки со штатной активной защитой. В 2016 г. это соединение полностью перешло на танки Mk.4m.
Насколько известно, танки «Меркава Mk.4» 460-й учебно-тренировочной и 4-й резервной бригад не имеют комплексов активной защиты. Будут ли они получать такие системы – неясно. Установка «Меиль Руах» на танки этих бригад имеет смысл в контексте подготовки экипажей и поддержания боеспособности резерва.
В 2017 г. официальные израильские источники сообщили о создании перспективного проекта модернизации ОБТ «Меркава Mk.4 Барак». Этот проект предусматривает глубокую модернизацию бортовых систем танка, обеспечивающую получение новых функций и возможностей. При этом часть узлов и агрегатов остается прежней.
Прежде всего, танки версии «Барак» получат усовершенствованную систему управления огнем и улучшенный комплекс вычислительных средств. Автоматика сможет обрабатывать поступающую из всех источников информацию и выдавать ее экипажу с учетом приоритета и других факторов. Также электроника сможет имитировать реальную обстановку с выводом соответствующей информации на пульты экипажа – это упростит обучение за счет отсутствия необходимости в отдельном тренажере. В новой электронике управления планируется применить элементы искусственного интеллекта.
Глубокую модернизацию проходят рабочие места и снаряжение экипажа. Предлагается внедрение шлемов с системой IronVision, обеспечивающих наблюдение «сквозь броню». Будут улучшены прицелы и другое приборное оснащение. За счет иных нововведений планируется увеличить на 30% время непрерывного выполнения боевых задач.
Пока танки «Меркава Mk.4 Барак» проходят испытания. В прошлом году АОИ рассказала о достигнутых успехах и назвала примерные сроки появления серийных ОБТ «Барак». Первые машины этой модификации поступят в войска к 2021 году.
Проект «Барак» следует рассматривать, в первую очередь, в контексте перевооружения одноименной 188-й бригады. Пока она использует танки «Меркава Mk.3», которые уже можно считать устаревшими. В начале следующего десятилетия ей наконец удастся перейти на современную технику, причем самого нового типа. На некоторое время бригада «Барак» станет самой развитой в АОИ с точки зрения бронетанковой техники.
В дальнейшем танки «Меркава Mk.4 Барак» поступят на вооружение и в других бригадах. Вероятно, их парк техники будет обновляться за счет модернизации наличных машин, хотя возможно и строительство совершенно новых танков. Так, танки новой постройки могут быть необходимы 401-й танковой бригаде. К моменту появления серийных «Бараков» возраст ее танков достигнет 15-17 лет, и может возникнуть необходимость их замены.
Танкист в ОБТ модификации Mk.4 "Барак"
Можно предположить, что проект Mk.4 «Барак» в обозримом будущем не повлияет на парк техники резервных бригад. 4-я бригада уже имеет на вооружении танки «Меркава Mk.4», а 847-я сейчас получает их. По всей видимости, поставка танков типа «Барак» резервным соединениям пока не имеет смысла. Впрочем, нельзя исключать, что подобные ОБТ будут передаваться резервным бригадам в отдаленном будущем – когда регулярные части начнут переходить на принципиально новую бронетехнику.
Парк бронетанковой техники АОИ неоднороден и включает образцы разных модификаций и моделей. Армия до сих пор эксплуатирует устаревшие ОБТ «Меркава Mk.2» – в резервных частях. Тоже в резерве, а также в одной из регулярных бригад имеются более новые Mk.3 основных модификаций. Тем не менее, уже давно принято принципиальное решение о переводе основных соединений на танки последней модели.
Опубликованные планы командования охватывают период длиной в несколько лет, и можно понять, как именно будут развиваться бронетанковые войска Израиля, как минимум, до середины двадцатых годов. По результатам выполнения имеющихся планов в регулярных бригадах будут служить только танки «Меркава Mk.4» последней модификации «Барак» Что будет дальше – пока остается гадать. Согласно разным сообщениям, Израиль планирует в будущем отказаться от обновления семейства «Меркава» и перейти к созданию принципиально нового ОБТ.
Когда новый образец поступит на вооружение, как быстро такая техника дойдет до стадии оперативной готовности, и как к этому времени изменятся танковые войска АОИ – неизвестно. Однако понятно, что будет до этого. В средней перспективе танк «Меркава Mk.4» окончательно заменит более старую технику и закрепит за собой статус основного во всех смыслах. АОИ, в свою очередь, получит возможность сохранить статус одной из основных сил региона.
Соединения и их техника
По известным данным, в составе бронетанковых войск АОИ имеется три регулярные танковые бригады. Это 7-я танковая бригада «Саар ми-Голан» и 188-я бригада «Барак» из состава 36-й бронетанковой дивизии, а также 401-я бригада «Иквот а-Барзель» (162-я бронетанковая дивизия). За подготовку личного состава отвечает учебно-тренировочная 460-я бригада «Бней Ор». Также в сухопутных войсках имеется девять резервных бригад.
В прошлом существовали и иные соединения, но на протяжении нескольких последних десятилетий имели место существенные сокращения. В частности, в 2014 г. расформировали сразу четыре резервные бригады, вооруженные устаревшей техникой.
По результатам расформирования резервных бригад и списания устаревшей техники сформировался новый облик бронетанковых войск. Теперь они вооружены только танками семейства «Меркава», самые старые из которых относятся к проекту Mk.2. При этом продолжается поставка современных Mk.4 с постепенным выводом более старых машин в резерв.
Согласно открытым источникам, наиболее развитыми в техническом отношении являются 7-я и 401-я танковые бригады. Последняя к середине прошлого десятилетия полностью перешла с танков «Магах» на современные «Меркава Mk.4». Перевооружение 7-й бригады «Саар ми-Голан» осуществлялось в 2013-16 гг. Ранее бригада имела танки «Меркава Mk.2». 188-я бригада по-прежнему использует танки Mk.3 поздних модификаций.
Определенный интерес представляет материальная часть учебной 460-й бригады. Она примерно на две трети укомплектована ОБТ «Меркава Mk.4», а оставшийся парк сформирован машинами предыдущей модели Mk.3. Основная масса резервных бригад вооружена танками Mk.2 и Mk.3. Только одна (4-я) полностью переведена на современные Mk.4, а 847-я находится на стадии перевооружения.
К сожалению, часть данных по состоянию сухопутных войск отсутствует в открытом доступе, из-за чего общая численность ОБТ разных моделей и распределение техники между соединениями неизвестны. Справочники The Military Balance указывают на парк танков численностью не более 450-460 единиц. Из прочих источников следует, что в регулярных и резервных бригадах может иметься не менее 1100-1200 ОБТ разных типов. В таком случае регулярные бригады имеют не менее 300-320 машин «Меркава», из которых лишь треть – Mk.3.
Текущая модернизация
В 2009 году стартовала программа модернизации ОБТ «Меркава Mk.4» с применением комплекса активной защиты «Меиль Руах». По названию КАЗ такой вариант обновления получил обозначение Mk.4m или Mk.4 «Мем». По итогам предыдущих случаев боевого применения было принято решение о широком внедрении КАЗ на всех новых танках. Подобные планы до сих пор не были реализованы в полной мере, но уже получены самые серьезные усехи.
Напомним, КАЗ «Меиль Руах», также известный как Trophy, был создан компаниями IAI и Rafael с целью повышения живучести бронетехники разных классов. Комплекс включает набор компактных РЛС для поиска подлетающих опасных объектов, а также защитное пусковое устройство. «Трофи» отслеживает обстановку на всех направлениях и может одновременно отвечать на несколько угроз.
Первыми модернизацию по проекту Mk.4 «Мем» прошли бронемашины 401-й танковой бригады «Иквот а-Барзель». Работы начались в 2009 году и завершились в 2011-м. К настоящему времени 401-я бригада вооружена только ОБТ «Меркава Mk.4» с КАЗ. Уже весной 2011 г. танки 401-й бригады использовали свои КАЗ в боевой обстановке. Противник дважды пытался атаковать танки, но их КАЗ уничтожили средства поражения на подлете.
Перевооружение 7-й танковой бригады, стартовавшее в 2013-14 годах, предусматривало поставку бронетехники новой постройки со штатной активной защитой. В 2016 г. это соединение полностью перешло на танки Mk.4m.
Насколько известно, танки «Меркава Mk.4» 460-й учебно-тренировочной и 4-й резервной бригад не имеют комплексов активной защиты. Будут ли они получать такие системы – неясно. Установка «Меиль Руах» на танки этих бригад имеет смысл в контексте подготовки экипажей и поддержания боеспособности резерва.
Будущее перевооружение
В 2017 г. официальные израильские источники сообщили о создании перспективного проекта модернизации ОБТ «Меркава Mk.4 Барак». Этот проект предусматривает глубокую модернизацию бортовых систем танка, обеспечивающую получение новых функций и возможностей. При этом часть узлов и агрегатов остается прежней.
Прежде всего, танки версии «Барак» получат усовершенствованную систему управления огнем и улучшенный комплекс вычислительных средств. Автоматика сможет обрабатывать поступающую из всех источников информацию и выдавать ее экипажу с учетом приоритета и других факторов. Также электроника сможет имитировать реальную обстановку с выводом соответствующей информации на пульты экипажа – это упростит обучение за счет отсутствия необходимости в отдельном тренажере. В новой электронике управления планируется применить элементы искусственного интеллекта.
Глубокую модернизацию проходят рабочие места и снаряжение экипажа. Предлагается внедрение шлемов с системой IronVision, обеспечивающих наблюдение «сквозь броню». Будут улучшены прицелы и другое приборное оснащение. За счет иных нововведений планируется увеличить на 30% время непрерывного выполнения боевых задач.
Пока танки «Меркава Mk.4 Барак» проходят испытания. В прошлом году АОИ рассказала о достигнутых успехах и назвала примерные сроки появления серийных ОБТ «Барак». Первые машины этой модификации поступят в войска к 2021 году.
Проект «Барак» следует рассматривать, в первую очередь, в контексте перевооружения одноименной 188-й бригады. Пока она использует танки «Меркава Mk.3», которые уже можно считать устаревшими. В начале следующего десятилетия ей наконец удастся перейти на современную технику, причем самого нового типа. На некоторое время бригада «Барак» станет самой развитой в АОИ с точки зрения бронетанковой техники.
В дальнейшем танки «Меркава Mk.4 Барак» поступят на вооружение и в других бригадах. Вероятно, их парк техники будет обновляться за счет модернизации наличных машин, хотя возможно и строительство совершенно новых танков. Так, танки новой постройки могут быть необходимы 401-й танковой бригаде. К моменту появления серийных «Бараков» возраст ее танков достигнет 15-17 лет, и может возникнуть необходимость их замены.
Танкист в ОБТ модификации Mk.4 "Барак"
Можно предположить, что проект Mk.4 «Барак» в обозримом будущем не повлияет на парк техники резервных бригад. 4-я бригада уже имеет на вооружении танки «Меркава Mk.4», а 847-я сейчас получает их. По всей видимости, поставка танков типа «Барак» резервным соединениям пока не имеет смысла. Впрочем, нельзя исключать, что подобные ОБТ будут передаваться резервным бригадам в отдаленном будущем – когда регулярные части начнут переходить на принципиально новую бронетехнику.
Устаревшие и перспективные
Парк бронетанковой техники АОИ неоднороден и включает образцы разных модификаций и моделей. Армия до сих пор эксплуатирует устаревшие ОБТ «Меркава Mk.2» – в резервных частях. Тоже в резерве, а также в одной из регулярных бригад имеются более новые Mk.3 основных модификаций. Тем не менее, уже давно принято принципиальное решение о переводе основных соединений на танки последней модели.
Опубликованные планы командования охватывают период длиной в несколько лет, и можно понять, как именно будут развиваться бронетанковые войска Израиля, как минимум, до середины двадцатых годов. По результатам выполнения имеющихся планов в регулярных бригадах будут служить только танки «Меркава Mk.4» последней модификации «Барак» Что будет дальше – пока остается гадать. Согласно разным сообщениям, Израиль планирует в будущем отказаться от обновления семейства «Меркава» и перейти к созданию принципиально нового ОБТ.
Когда новый образец поступит на вооружение, как быстро такая техника дойдет до стадии оперативной готовности, и как к этому времени изменятся танковые войска АОИ – неизвестно. Однако понятно, что будет до этого. В средней перспективе танк «Меркава Mk.4» окончательно заменит более старую технику и закрепит за собой статус основного во всех смыслах. АОИ, в свою очередь, получит возможность сохранить статус одной из основных сил региона.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- АОИ, Wikimedia Commons
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