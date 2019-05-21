Генштаб Украины возглавил участник "Иловайского котла"
Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает отставки в Министерстве обороны. 21 мая он подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, занимавшего этот пост с 2014 года. Указ опубликован пресс-службой главы государства.
На освободившуюся должность начальника Генштаба вместо Муженко назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак, с 2016 года занимавший должность начальника штаба - заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.
Хомчак закончил Московское высшее военное командное училище. Нес службу в ГСВГ, а также в Белоруссии, во время вооруженного конфликта на Донбассе какое-то время занимал должность командующего сектора "Юг" командования "Б". Именно при Хомчаке ВСУ в 2014 году пытались провести операцию по взятию Иловайска. Сообщается, что он вместе с оставшимися подразделениями прорывался из "котла".
Между тем вызванный сегодня к Зеленскому министр обороны Степан Полторак, написавший заявление об отставке, продолжит исполнять обязанности главы военного ведомства до решения Верховной Рады об его увольнении.
- заявил он, добавив, что передал рапорт о своей отставке новому президенту.
Полторак занимал пост министра обороны Украины с октября 2014 года.
На освободившуюся должность начальника Генштаба вместо Муженко назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак, с 2016 года занимавший должность начальника штаба - заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.
Хомчак закончил Московское высшее военное командное училище. Нес службу в ГСВГ, а также в Белоруссии, во время вооруженного конфликта на Донбассе какое-то время занимал должность командующего сектора "Юг" командования "Б". Именно при Хомчаке ВСУ в 2014 году пытались провести операцию по взятию Иловайска. Сообщается, что он вместе с оставшимися подразделениями прорывался из "котла".
Между тем вызванный сегодня к Зеленскому министр обороны Степан Полторак, написавший заявление об отставке, продолжит исполнять обязанности главы военного ведомства до решения Верховной Рады об его увольнении.
Буду работать пока Верховная Рада не примет решение об увольнении. Страна находится в состоянии войны, это очень опасно – оставлять армию без руководства
- заявил он, добавив, что передал рапорт о своей отставке новому президенту.
Полторак занимал пост министра обороны Украины с октября 2014 года.
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