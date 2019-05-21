Генштаб Украины возглавил участник "Иловайского котла"

Буду работать пока Верховная Рада не примет решение об увольнении. Страна находится в состоянии войны, это очень опасно – оставлять армию без руководства

Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает отставки в Министерстве обороны. 21 мая он подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, занимавшего этот пост с 2014 года. Указ опубликован пресс-службой главы государства.На освободившуюся должность начальника Генштаба вместо Муженко назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак, с 2016 года занимавший должность начальника штаба - заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.Хомчак закончил Московское высшее военное командное училище. Нес службу в ГСВГ, а также в Белоруссии, во время вооруженного конфликта на Донбассе какое-то время занимал должность командующего сектора "Юг" командования "Б". Именно при Хомчаке ВСУ в 2014 году пытались провести операцию по взятию Иловайска. Сообщается, что он вместе с оставшимися подразделениями прорывался из "котла".Между тем вызванный сегодня к Зеленскому министр обороны Степан Полторак, написавший заявление об отставке, продолжит исполнять обязанности главы военного ведомства до решения Верховной Рады об его увольнении.- заявил он, добавив, что передал рапорт о своей отставке новому президенту.Полторак занимал пост министра обороны Украины с октября 2014 года.