Новосибирск: кому мешает авиазавод имени Чкалова?

«Сегодня НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, имеющее твердый государственный оборонный заказ до 2020 года и уверенно смотрящее в будущее благодаря поддержке ведущего авиационного холдинга страны».

«Реорганизация компаний-производителей гражданских самолетов, прежде всего флагманских Superjet-100 и МС-21, необходима для объединения ресурсов и компетенций российских разработчиков передовой гражданской авиационной техники, ее продвижения на глобальный рынок и укрепления системы после продажного обслуживания наших воздушных судов».