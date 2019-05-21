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Индия предлагает купить малайзийские МиГ-29 и пальмовое масло

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Индия входит в пятерку потенциальных поставщиков Королевским ВВС Малайзии (RMAF) 30 легких боевых самолетов, которые планируется получить в течение следующих 10 лет. Об этом сообщает издание Swarajya.




Нью-Дели пытается продвинуть разработанный собственными силами истребитель Tejas, пытаясь выиграть контракт общей стоимостью в примерно 8,7 млрд. долл. В числе других предложений значатся F-50 Korea Aerospace Industries (Южная Корея), Як-130 компании Irkut Aerospace (Россия), JF-17 Thunder (Пакистан) и M-346 Master Alenia Aermacchi (Италия).

Как указывает издание Free Malaysia Today, власти Малайзии при изучении вопроса намерены руководствоваться в первую очередь политической мотивацией. Несмотря на сильное лоббирование со стороны Пакистана, Малайзия вряд ли купит JF-17, поскольку Куала-Лумпур собирается связать сделку с продажей пальмового масла.

Индия, которая является одним из крупнейших покупателей данного продукта у Малайзии, в состоянии соответствовать этому требованию. Кроме того, Нью-Дели, стремясь увеличить свои шансы, также предложил приобрести снятые с боевого дежурства малазийские МиГ-29.

Как утверждается, в настоящее время парк боевой авиации RMAF представлен 13 единицами МиГ-29 российского производства (сейчас «на пенсии»), 18 Су-30МКМ и 8 американскими Boeing F/A-18D Hornet.
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