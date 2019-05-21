Американский разведчик предложил как разгромить Иран, избежав войны
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана в Соединенных Штатах все чаще озвучиваются различные варианты «обезвреживания» неприятеля. Очередной голос в этом хоре подал бывший офицер армейской разведки Майкл Преджент. Его мнение было рассмотрено изданием The Jerusalem Post.
Как полагает военный, США в состоянии разгромить Иран без необходимости военного вторжения в саму страну.
- отметил Преджент на фоне слухов о возможной отправке 120 тыс. американских солдат на Ближний Восток.
Он составил карту, на которой показал различные «болевые места» противника. Иран развернул свое влияние на огромной дуге, которая начинается в районе Баб-эль-Мандебского пролива и простирается вплоть до Сирии и Ливана.
Как считает экс-разведчик, в Йемене союзники США – особенно саудовцы и ОАД – могут нанести удар по хуситам. Сам Вашингтон в состоянии одолеть силы Корпуса Стражей Исламской революции, размещенные в этом районе. В Ираке целью Соединенных Штатов станет любое шиитское ополчение.
В случае обострения обстановки в Ормузском проливе необходим удар по военно-морским объектам, связанным с КСИР. Данная организация признана террористической и это развязывает Белого дому руки. Совместно с Израилем возможно уничтожение «сухопутного моста» Ирана, который позволяет поддерживать Хезболлу и группы в Сирии и Ираке. В случае интенсификации работ по созданию ядерного оружия нападению подвергнутся соответствующие объекты на территории страны.
- указывает Преджент.
При этом, с его слов, любой удар можно будет прикрыть различными инцидентами. Например, если США решат, что иракское шиитское ополчение несет ответственность за ракетный удар 19 мая в районе посольства, то появляется весомое оправдание для своих действий.
Как полагает военный, США в состоянии разгромить Иран без необходимости военного вторжения в саму страну.
Я сделал это [анализ], чтобы противостоять призывам о необходимости войны с Ираном.
- отметил Преджент на фоне слухов о возможной отправке 120 тыс. американских солдат на Ближний Восток.
Он составил карту, на которой показал различные «болевые места» противника. Иран развернул свое влияние на огромной дуге, которая начинается в районе Баб-эль-Мандебского пролива и простирается вплоть до Сирии и Ливана.
Как считает экс-разведчик, в Йемене союзники США – особенно саудовцы и ОАД – могут нанести удар по хуситам. Сам Вашингтон в состоянии одолеть силы Корпуса Стражей Исламской революции, размещенные в этом районе. В Ираке целью Соединенных Штатов станет любое шиитское ополчение.
В случае обострения обстановки в Ормузском проливе необходим удар по военно-морским объектам, связанным с КСИР. Данная организация признана террористической и это развязывает Белого дому руки. Совместно с Израилем возможно уничтожение «сухопутного моста» Ирана, который позволяет поддерживать Хезболлу и группы в Сирии и Ираке. В случае интенсификации работ по созданию ядерного оружия нападению подвергнутся соответствующие объекты на территории страны.
72-часовая воздушная кампания отбросит ядерную программу Ирана на десятилетие.
- указывает Преджент.
При этом, с его слов, любой удар можно будет прикрыть различными инцидентами. Например, если США решат, что иракское шиитское ополчение несет ответственность за ракетный удар 19 мая в районе посольства, то появляется весомое оправдание для своих действий.
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