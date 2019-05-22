Опасность противорадиолокационного удара по системе ПВО Ирана. Малоизвестный козырь аравийских ВВС

Чем продиктована критическая уязвимость системы ПВО-ПРО Ирана от массированных ударов противорадиолокационными ракетами AARGM и ALARM?

Действенные механизмы парирования потенциала ПРЛР ALARM. Выстоит ли противоракетный «зонтик» ИРИ без помощи со стороны союзников?

На текущий момент ни в российских, ни даже во многочисленных зарубежных экспертных кругах практически невозможно встретить специалистов, которые питали бы какие-либо сомнения относительно непричастности подразделений СпН Корпуса стражей Исламской революции к атакам на нефтеналивные танкеры в территориальных водах ОАЭ, осуществлённым ранним утром 12 мая 2019 года. Информация о присутствии в эмиратском воздушном пространстве над Эль-Фуджейрой (непосредственно в момент осуществления провокационной акции) тактической авиации Объединённых ВВС НАТО либо ОВВС «аравийской коалиции», всплывшая на поверхность переднеазиатского медиапространства из-за недальновидности журналистов некоторых местных информационных изданий, поставила крест на объективности версий с «иранскими диверсантами», а также с подошедшим к территориальным водам ОАЭ «кораблём-носителем подводных ударных дронов.Между тем центральные арабоязычные СМИ по понятным причинам не стали размещать данную информацию в своих новостных лентах и продолжили методично нагнетать военно-политическую напряженность в регионе, опираясь на воинственную и обвинительную патетику Дональда Трампа, представителей действующей администрации Белого дома, а также глав МИДов Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. В итоге ситуация была доведена до так называемой точки бифуркации, когда даже малейшая «искра» может привести к эскалационному взрыву во всём переднеазиатском регионе. Некоторые обозреватели отечественных военно-аналитических порталов, включая «Военное обозрение», высказывают мнение, что вероятность начала противостояния в Персидском заливе чрезвычайно мала, оперируя тем фактом, что состав выдвинувшейся в Аравийское море авианосной ударной группировки 5-го оперативного флота ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN-72 USS «Abraham Lincoln» крайне скуден в сравнении с той надводной компонентой, которая была развёрнута в Персидском заливе в январе 1991 года.Тем не менее, данное утверждение с треском разбивается о наблюдаемую сегодня оперативно-стратегической реальности, где в качестве основного ударного звена для подавления иранских средств ПВО могут быть задействованы не только палубные истребители F/A-18E/F «Super Hornet» ВМС США, дислоцированные на борту CVN-72, а также СКР RGM-109E «Tomahawk», размещённые в универсальных ВПУ Mk 41 «Иджис»-эсминцев/крейсеров охранения, но и 300—500 тактических истребителей переходного поколения, состоящих на вооружении ОВВС стран Аравийского полуострова и Израиля. Речь идёт о современных машинах поколения 4++ F-15S/SA и EF-2000 «Eurofighter Typhoon» Королевских ВВС Саудовской Аравии, F-16E/F Block 60/61 и «Mirage 2000-9EAD/D» ВВС Объединённых Арабских Эмиратов, «Rafale» ВВС Катара, кувейтских F/A-18C/D, а также израильских F-16I «Sufa», F-15I «Ra`am» и F-35I «Adir».Большинство вышеперечисленных истребителей адаптированы к применению 2,1-маховых противорадиолокационных/многоцелевых ракет AGM-88E AARGM (радикально усовершенствованная версия HARM), способных поражать радиолокационные обнаружители и радары подсвета целей даже с выключенным излучением на удалении до 170, что достигается благодаря использованию активно-пассивных РГСН типа WGU-48/B и новых двухрежимных РДТТ с увеличенным твердотопливным зарядом. Общее же их количество на узлах подвески, к примеру, 80 эмиратских F-16E/F и 70 аравийских F-15S, может достигать 600 единиц! Этого арсенала вполне достаточно для полного «забивания» 24 целевых каналов четырёх радаров подсвета 30Н6Е2, приданных иранским зенитно-ракетным комплексам С-300ПМУ-2 «Фаворит», 58 целевых каналов, принадлежащих состоящим на вооружении Войск ПВО Ирана 29 самоходным ЗРК «Тор-М1», а также ещё нескольких десятков каналов современных иранских ЗРК большой дальности «Bavar-373» (точное количество заступивших на боевое дежурство «Баваров-373» на текущий момент остаётся под завесой тайны).Есть в рукаве у командования Королевских ВВС Саудовской Аравии и ещё один немаловажный козырь, о котором практически никогда не упоминали ни наши, ни западные военно-аналитические издания. Ещё в конце 80-х — начале 90-х гг., в ходе закупки первых партий тактических ударных истребителей «Tornado IDS GR.1», Министерство обороны Саудовской Аравии приняло решение оснастить новые машины высокоэффективными британскими противорадиолокационными ракетами ALARM, концепция применения которых по сей день обладает целым рядом преимуществ в сравнении с методикой использования ПРЛР AGM-88 HARM.В отличие от популярнейшей американской ПРЛР, пикирующей на цель под углами от 15 до 60 градусов в режиме «прямой атаки» (с баллистической или настильной траекторией), детище временного британо-американского подразделения «Matra BAe Dynamics — Texas Instruments» способно атаковать цель в режиме «барражирования». Он предусматривает:— выход ALARM на высоту порядка 12 — 17 км со скоростью полёта от 2,1 до 1,3М (в зависимости от удаления цели);— завершение первого режима работы РДТТ и раскрытие парашюта непосредственно в районе вероятного местоположения радиолокационного обнаружителя или многофункциональной РЛС ЗРК противника (координаты радара-цели, загруженные в ИНС ракеты ALARM через шину MIL-STD-1760, могут быть как установлены посредством бортовых средств РТР ударного истребителя «Tornado IDS», так и получены от сторонних средств радиотехнической или оптико-электронной разведки);— сканирование пространства на предмет излучения вражеской РЛС (даже по боковым лепесткам диаграммы направленности) с помощью многодиапазонной пассивной радиолокационной ГСН; сброс парашюта с одновременным запуском второго «разгонного» режима РДТТ; наконец, пикирование на РЛС под углом порядка 87—90 градусов при скорости порядка 1,2М.Таким образом, аравийские ПРЛР ALARM могут безнаказанно атаковать иранские ЗРК в «мёртвые воронки», представляющие собой непросматриваемые радарами подсвета и наведения конусообразные «слепые зоны» в верхней полусфере с углами раствора от 10 до 50 градусов (как известно, зависят они от угломестных секторов обзора РЛС). У радаров наведения ЗРК С-300ПМУ-2 и «Тор-М1» эти сектора составляет всего 64 градуса; как следствие, любое средство воздушного нападения, пикирующее на радары под углами 65 градусов и более, гарантированно выведет из строя одну БМ «Тор-М1» или целый дивизион С-300ПМУ-2.Противостоять данным противорадиолокационным ракетам, количество которых в распоряжении аравийских ВВС может переваливать за 200 единиц, могут лишь те ЗРК, ракеты-перехватчики которых могут похвастаться наличием активных радиолокационных ГСН. Применительно же к войскам ПВО Ирана, которые не обладают подобными зенитно-ракетными средствами (ЗРК «Витязь», «Бук-М3», SAMP-T и т.д.), справедлива ещё одна эффективная методика парирования возможностей ALARM, которая состоит в перекрытии «мёртвых воронок» над смешанными зенитно-ракетными бригадами посредством территориального распределения (разброса) позиций ЗРК на расстоянии от 2,5 до 5 км друг от друга.Именно такая конфигурация позволит сформировать мощнейшие зонально-объектовые противоракетные заслоны над наиболее важными военно-промышленными районами Исламской Республики Иран. Тем не менее, если принять во внимание тот факт, что в ход против Ирана могут пойти около 500 AGM-88E, 200 ALARM, неизвестное количество дозвуковых низковысотных тактических ракет «Black Shaheen/SCALP-EG» и JASSM-ER, а также более 400 «Томагавков», речь пойдёт уже даже не о «мёртвых воронках», а о молниеносном иссякании боекомплектов зенитных ракет (48Н6Е2, «Bavar-373», а также 9М331), а также о перенасыщении пропускной способности радаров подсвета ЗРК с последующим «забиванием» их целевых каналов и итоговым «падением» всей системы ПВО-ПРО.Решить эту проблему могло бы своевременное предоставление Тегерану пакета «экстренной военно-технической поддержки» со стороны России и Китая, которая заключалась бы в переброске нескольких десятков ЗРК С-300ПС, С-300В, а также HQ-9 из резервов ВС России и НОАК. В противном случае единственным весомым аргументом нашего переднеазиатского союзника в противостоянии с «аравийской коалицией» и ВМС США останутся лишь оперативно-тактические баллистические ракеты, стирающие в порошок военные объекты противника на противоположном берегу Персидского залива. Увы, сохранения оборонно-промышленного комплекса страны от обезглавливающих и высокоточных ракетных ударов противника данный метод не обеспечит.