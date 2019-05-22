США придают своим патрульным кораблям «смертоносную силу»
Судостроители, занимающиеся выпуском литоральных боевых кораблей, изучают возможность придания дополнительной «смертоносной силы» уже существующим вариантам LCS. Об этом сообщает издание USNI News.
Компании Lockheed Martin и Austal USA занимаются проработкой этого вопроса с 2017 года после призыва начальника военно-морских операций адмирала Джона Ричардсона наделить патрульные корабли большими возможностями.
Как указывается, на первом этапе предполагается интеграция в текущий боевой контур противокорабельной ракеты NSM, созданной Raytheon и Kongsberg, системы запуска ракеты для постановки активных помех Nulka MK 53 (DLS), системы радиоэлектронной борьбы SLQ-32(V) 6 и модифицированной СУО для 57-мм калибра. Рассматривается возможность модернизации РЛС корабля TRS-3D, но окончательного решения по радару еще не принято, так как изучается вариант установки твердотельной версии TRS-4D или SAAB Sea Giraffe.
Кроме того, Lockheed отвечает за оснащение кораблей боевой системой COMBATSS – 21, являющейся компонентом Aegis.
В рамках второго этапа модернизации возможна установка лазерного оружия и восьми- или одноячеечного вертикального пускового комплекса для управляемых ракет Мк-41.
Компании Lockheed Martin и Austal USA занимаются проработкой этого вопроса с 2017 года после призыва начальника военно-морских операций адмирала Джона Ричардсона наделить патрульные корабли большими возможностями.
Как указывается, на первом этапе предполагается интеграция в текущий боевой контур противокорабельной ракеты NSM, созданной Raytheon и Kongsberg, системы запуска ракеты для постановки активных помех Nulka MK 53 (DLS), системы радиоэлектронной борьбы SLQ-32(V) 6 и модифицированной СУО для 57-мм калибра. Рассматривается возможность модернизации РЛС корабля TRS-3D, но окончательного решения по радару еще не принято, так как изучается вариант установки твердотельной версии TRS-4D или SAAB Sea Giraffe.
Кроме того, Lockheed отвечает за оснащение кораблей боевой системой COMBATSS – 21, являющейся компонентом Aegis.
В рамках второго этапа модернизации возможна установка лазерного оружия и восьми- или одноячеечного вертикального пускового комплекса для управляемых ракет Мк-41.
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