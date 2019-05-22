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США придают своим патрульным кораблям «смертоносную силу»

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Судостроители, занимающиеся выпуском литоральных боевых кораблей, изучают возможность придания дополнительной «смертоносной силы» уже существующим вариантам LCS. Об этом сообщает издание USNI News.




Компании Lockheed Martin и Austal USA занимаются проработкой этого вопроса с 2017 года после призыва начальника военно-морских операций адмирала Джона Ричардсона наделить патрульные корабли большими возможностями.

Как указывается, на первом этапе предполагается интеграция в текущий боевой контур противокорабельной ракеты NSM, созданной Raytheon и Kongsberg, системы запуска ракеты для постановки активных помех Nulka MK 53 (DLS), системы радиоэлектронной борьбы SLQ-32(V) 6 и модифицированной СУО для 57-мм калибра. Рассматривается возможность модернизации РЛС корабля TRS-3D, но окончательного решения по радару еще не принято, так как изучается вариант установки твердотельной версии TRS-4D или SAAB Sea Giraffe.

Кроме того, Lockheed отвечает за оснащение кораблей боевой системой COMBATSS – 21, являющейся компонентом Aegis.

В рамках второго этапа модернизации возможна установка лазерного оружия и восьми- или одноячеечного вертикального пускового комплекса для управляемых ракет Мк-41.
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