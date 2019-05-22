Американским морпехам разрешили перевозить выпивку в контейнерах

Пентагон решил снять одно из устоявшихся в американской армии ограничений. Морские пехотинцы США теперь могут транспортировать принадлежащие им алкогольные напитки вместе с другими предметами домашнего обихода. Об этом было объявлено в минувший четверг.Ранее морпехам разрешалось перевозить выпивку только на личном транспорте, что отличало их от других родов войск, где военнослужащие уже давно пользуются армейской сетью снабжения при перемещении напитков.Как пояснил капитан Джозеф Баттерфилд, представитель штаба морской пехоты, несмотря на наличие запрета, военные грузили алкоголь в контейнеры, что приводило к тому, что бутылки бились, жидкость вытекала и наряду со стеклом наносила ущерб прочим грузам. С его слов, переход к новой практики позволит избежать материальных потерь.Кроме того, уменьшится риск задержания груза сотрудниками таможни и пограничной охраны в портах доставки.При этом морпехов предупредили, что перевозчики не отвечают за поддержание необходимого климатического режима. В случае замерзания продукта, взрыва бутылки и порчи алкоголя морские пехотинцы могут подать претензию, которая будет рассмотрена в обычном порядке.