Сообщается о ликвидации боевиков в ходе КТО во Владимирской области
Контртеррористическая операция проходит в центральной части России – во Владимирской области. Сообщается о работе силовиков, которые по своим каналам получили информацию о подготовке группой лиц террористического акта. Информацию получили сотрудники ФСБ. Операция проводится в городе Кольчугино.
Перед началом специальной операции из соседних с домом нахождения террористов эвакуировали 15 местных жителей. Далее дом, в котором засели боевики, был блокирован. Последние начали оказывать сопротивление в ответ на предложение сдаться, поступившее от сотрудников правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в ходе которой двое боевиков были ликвидированы. Сколько всего боевиков было в доме, пока не сообщается.
В материале Национального антитеррористического комитета говорится о том, что предварительно установлены личности бандитов. Они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с зарубежными эмиссарами и готовили террористический акт в месте массового скопления люде.
У боевиков в доме было обнаружено оружие, взрывное устройство, религиозная литература.
Режим КТО во владимирском городе Кольчугино действует с 0:35.
Важное добавление: потерь среди силовиков, участвовавших в операции, нет.
Перед началом специальной операции из соседних с домом нахождения террористов эвакуировали 15 местных жителей. Далее дом, в котором засели боевики, был блокирован. Последние начали оказывать сопротивление в ответ на предложение сдаться, поступившее от сотрудников правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в ходе которой двое боевиков были ликвидированы. Сколько всего боевиков было в доме, пока не сообщается.
В материале Национального антитеррористического комитета говорится о том, что предварительно установлены личности бандитов. Они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с зарубежными эмиссарами и готовили террористический акт в месте массового скопления люде.
У боевиков в доме было обнаружено оружие, взрывное устройство, религиозная литература.
Режим КТО во владимирском городе Кольчугино действует с 0:35.
Важное добавление: потерь среди силовиков, участвовавших в операции, нет.
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