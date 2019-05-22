От США последовал первый "окрик" в адрес Зеленского

Курт Волкер

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщает глава президентской администрации Андрей Богдан, готов к объявлению о проведении референдума по вопросу будущих переговоров с Российской Федерацией. Далее - о звонке Волкера.По словам Богдана, рассматривается возможность высказывания по этому вопросу мнения не только депутатов и президента, но и всего украинского народа.На обсуждение в ходе плебисцита планируется вынести вопросы об урегулировании ситуации на Донбассе, а также об общих «мирных договорённостях с Россией».Тем временем уже поступил первый «окрик» от американских «друзей» Украины. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер высказался против назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента Украины, однако Владимир Зеленский этот посыл Волкера проигнорировал. По заявлению Волкера, Богдан «тесно связан с олигархом Игорем Коломойским». Он являлся его адвокатом. Ранее он прошёл через так называемую «люстрацию».А закон о люстрации, принятый ранее на Украине, теперь отправлен на рассмотрение конституционного суда – на предмет его соответствия или несоответствия основному закону Украины.По последним данным, Волкер сам звонил Зеленскому и утверждал, что Богдана ставить на пост главы АП нельзя. Но Зеленский его "совета" не послушал, осуществив назначение. В США "приняли к сведению", отметив "ошибочное решение" украинского президента.Журналисты решили поинтересоваться у Коломойского, поздравлял ли тот с вступлением в должность Зеленского. Олигарх, вернувшийся на Украину, заявил, что отправил поздравление в СМС-сообщении. Из этого украинские журналисты сделали очевидный вывод о том, что у Коломойского есть номер телефона Зеленского.Ранее Владимир Зеленский, после роспуска Рады, назначил проведение досрочных выборов на 21 июля этого года.